Павел Дуров хочет сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard 6 10.01.2018, 9:36

1,543

Мессенджер обещает создать самую популярную криптовалюту в мире.

Telegram хочет создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой. Это следует из так называемого white paper мессенджера. Этот документ описывает будущее ICO – первичное размещение криптовалюты, популярный сейчас инструмент привлечения денег от инвесторов. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность которого подтвердил собеседник, знакомый с менеджерами Telegram.

Нынешние блокчейн-сети (например, биткойна и эфириума) не могут заменить платежную инфраструктуру Visa или Mastercard. Транзакции с этими криптовалютами совершаются слишком медленно: у биткойна – лишь 7 в секунду, у эфириума – 15. Обычные пользователи теряются, попытавшись начать работать с биткойном или схожими технологиями, а рынок товаров и сервисов, которые можно оплатить криптовалютами, ограничен. Поэтому основной спрос на криптовалюты исходит от инвесторов, а не потребителей, констатирует Telegram.

Но все изменится, когда Telegram создаст свою блокчейн-платформу, обещает мессенджер. Ее можно сравнить с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Команда Telegram надеется на свой опыт разработки удобных интерфейсов, что позволит ей создать интуитивно понятный миллионам пользователей инструмент для использования криптовалют. А интегрированный с приложениями Telegram кошелек TON станет самым распространенным криптокошельком в мире, написано в документе мессенджера.

Благодаря широкой аудитории – сейчас она составляет 150 млн человек, а к январю 2022 г. достигнет 1 млрд, планирует мессенджер, – новой криптовалютой начнут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру.

Также компания будет стимулировать всю существующую экосистему – владельцев каналов, разработчиков, провайдеров платежей и торговцев – повышать спрос на криптовалюту TON. «Появится целая новая экономика, наполненная товарами и услугами, оплатить которые можно будет с помощью криптовалюты», – уверен Telegram. Внутри TON будут обращаться монеты под названием Gram. Они будут служить основной валютой внутренней экономики Telegram. Но, как и любая криптовалюта, они будут доступны для сторонних пользователей.

В ходе предварительного этапа ICO Telegram намерен привлечь $500 млн. Деньги нужны на развитие сети, закупку оборудования и развитие технологий. Ведь с ростом аудитории возрастут и затраты – более чем втрое к 2021 г. до $220 млн.

Собеседники «Ведомостей» из финансового мира разошлись в оценках перспектив новой платформы. В части розничного обслуживания можно говорить о существенной конкуренции с финансовой системой, уверен руководитель по развитию банковской блокчейн-платформы Corda-R3 в СНГ Алексей Благирев. По его мнению, конкуренция с розничными банками будет ощутима, если Telegram запустит свои кошельки: пользователи смогут держать средства там.

В случае если Telegram создаст интерфейсы для сторонних компаний, они смогут оказывать услуги владельцам кошельков, и тут помимо розничного банкинга возникает конкуренция и с инфраструктурой эквайринга.

Новая платформа Telegram может попытаться конкурировать с банковскими картами, но из-за несущественного объема транзакций все равно не станет серьезным соперником стандартным системам денежных переводов, уверен директор по развитию криптотехнологий группы Qiwi Алексей Архипов. По его словам, переводы внутри Telegram должны быть очень дешевыми для пользователей. Он также ставит под вопрос, заинтересуется ли аудитория Telegram новой платформой. Он прогнозирует спрос на переводы небольших сумм в тех странах, где уже популярен Telegram, – например, в африканских странах, где есть сложности с традиционными банками, но распространены мобильные финансовые сервисы.

Безусловно, такие проекты снижают транзакционные доходы банков, уверен директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-банка Денис Додон. По мнению представителя Сбербанка, сейчас TON выглядит многообещающе и авторитет технической команды компании не вызывает сомнений. Но вряд ли он несет угрозу традиционным финансовым сервисам, рассуждает он. Попытки создания собственной валюты предпринимались неоднократно, но без «общественного консенсуса» по их использованию имели весьма ограниченный успех, скептичен начальник управления цифровой трансформации ВТБ Алексей Чубарь. С традиционным банковским бизнесом они конкурировать не могут, соглашается он с коллегой из Сбербанка. Сфера обращения Telegram настолько мала, что серьезной угрозы традиционному бизнесу и банкам он не представляет, уверен председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Но если транзакции в платформе будут быстрее, чем в традиционных платежных системах, появится и аудитория. Но пока о такой возможности говорить рано, отмечает Аксаков.

Само ICO при этом может быть вполне успешным. По мнению сооснователя инвестиционной компании Exante Анатолия Князева, оно отличается от массы других своей простотой и реалистичностью и проект будет иметь хорошую возможность для масштабирования. В спросе на криптовалюту Gram он уверен, как и в том, что Telegram соберет заявленные на ICO деньги. Помимо прочего инвесторов привлекает и харизма основателя Telegram Павла Дурова, указывает Князев.

Затраты на разработку не так существенны, поскольку ею занята текущая команда Telegram, и большую часть вырученных от ICO средств Дуров, вероятно, потратит на активную экспансию, рассуждает владелец OMMG Technology (платформа для мессенджеров) Сергей Кравцов. Он уверен, что Дуров работает на перспективу: Telegram может вырасти в альтернативный Facebook.

Дуров не ответил на запрос «Ведомостей». Так же поступили представители Visa и Mastercard.