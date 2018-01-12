«Фейсбук» будет отдавать приоритет сообщениям друзей и родственников 2 12.01.2018, 9:15

Марк Цукерберг хочет, чтобы посещение его соцсети было для пользователей приятным и полезным.

Социальная сеть «Фейсбук» в ближайшие дни начнет в приоритетном порядке показывать в ленте те посты, с которыми взаимодействовали лично знакомые пользователям люди, в ущерб контенту, размещенному СМИ, коммерческими компаниями и брендами, объявил в пятницу глава компании Марк Цукерберг.

Он объяснил это желанием вызывать у пользователей позитивные ощущения от посещения соцсети.

«Мы ощущаем на себе ответственность за то, чтобы наши сервисы были не просто приятны в использовании, но и полезны для благополучия людей», - написал Цукерберг в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Он сослался на исследования, свидетельствующие, что «когда мы используем социальные сети для связи с людьми, которые нам небезразличны, это улучшает наше благополучие. Мы чувствует себя более включенными и менее одинокими".

В то же время, "пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавны или информативны, не столь полезно», - отметил Цукерберг.

Facebook неоднократно менял алгоритм, наполняющий ленту пользователей. Во время президентской кампании в США в 2016 году обнаружилось, что алгоритм (и люди, его настраивающие) отдает заметное предпочтение лево-либеральным публикациям.

В конце кампании и на протяжении следующего года было замечено, что «Фейсбук» стал важнейшим каналом распространения дезинформации. Проведенные исследования указывали, что часть фейков распространялась просто ради рекламы, но часть исходила от российских «фабрик троллей».