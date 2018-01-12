Континентальный кубок: «Юность» на старте суперфинала одолела «Риттен»
- 12.01.2018, 17:14
Белорусы были сильнее итальянцев cо счетом 2:1.
"Юность" нанесла поражение итальянскому "Риттену" в стартовом матче суперфинала Континентального кубка в Минске — 2:1, пишет "Прессбол".
Риттен (Италия) — Юность (Беларусь) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 — Плотников (7.33). 0:2 — Каракулько (Плотников, 10.16). 1:2 — Тудин (Хофер, 56.39).
Таблица: ЮНОСТЬ — 3 (1), Риттен — 0 (1), Номад — 0 (0), Шеффилд — 0 (0).