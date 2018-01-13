Трамп продлил действие «ядерной сделки» с Ираном 1 13.01.2018, 13:04

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Дональд Трамп

Белый дом настаивает на пересмотре соглашения с Тегераном.

Президент Дональд Трамп в пятницу одобрил введение новых санкций против Ирана, но воздержался от введения наиболее жестких мер, направленных на полный отказ Тегерана от программы военных ядерных исследований, сообщает «Голос Америки».

Одновременно глава Белого дома объявил о том, что дает Конгрессу и европейским союзникам США 120 дней на то, чтобы «улучшить» условия так называемой «ядерной сделки». В противном случае Соединенные Штаты могут выйти из числа участников соглашения и ввести санкции, направленные против иранских предприятий и частных лиц.

Представитель администрации заявил, что введение новых санкций являются частью стратегии по противодействию «безответственного и дестабилизирующего поведения» иранских властей, в том числе – жесткого подавления недавних протестов, в результате чего не менее 21 человека было убито.

«Соединенные Штаты не будут безучастно смотреть на то, как иранский режим продолжает нарушать права человека, - сказал представитель администрации США. – Мы считаем, что в произошедшем виновны глава иранского режима, в том числе – глава судебной системы Ирана, ответственные за вопиющее отношение к своим гражданам, заключенных в тюрьму только за то, что они воспользовались правом на проведение мирных собраний, а также за применение цензуры в отношении жителей, которые поднялись на протест против (действий) правительства».