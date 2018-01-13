Интервальное голодание: последний хит диетической моды в Голливуде 10 13.01.2018, 13:49

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Дженнифер Энистон

Новый тренд Голливуда и Силиконовой долины для похудения - интервальное голодание.

После затяжных новогодних каникул с неминуемым бездельем и обжорством возле елочки народ по привычке начинает новую жизнь. Со старого Нового года! Дабы избавиться от набранных килограммов, прийти в себя. И лихорадочно приступает к поиску чудо-диеты.

«Комсомольская правда» рассказывает о новой охудевательной моде, охватившей Голливуд и знаменитую Силиконовую долину.

Это интермиттент-фастинг или интервальное (циклическое) голодание.

ДЛЯ ФИГУРЫ И УМА

Газета «The Independent» связывает взлет фастинга с двумя красавицами, имеющими именные звезды на голливудской Аллее славы. Актрисой Дженнифер Энистон и супермоделью Мирандой Керр. Впрочем, Энистон впервые голодала еще в 1994 году. Чтобы прийти в форму и получить роль Рэйчел Грин в телесериале «Друзья». За нее бывшая супруга Брэда Питта получила престижные премии «Эмми», «Золотой глобус» и ряд других. А бывшая жена актера Орландо Блума Миранда Керр при росте 175 см постоянно держит заветные 50 кг не только голоданием, но и фитнесом, прочими способами. И вообще, Голливуд постоянно «сидит» на диетах.

Главный вопрос, почему Силиконовая долина, как пишет пресса, буквально помешалась сейчас на фастинге? Там же собрались самые продвинутые люди планеты в области высоких технологий, компьютеров, микропроцессоров, мобильной связи, биотехнологий и т.д. Казалось бы, прагматичным ай-тишникам недосуг следить за собственными талиями. Главное для них – мозги, а не фигуры…

Ан, нет! Руководители высокотехнологичных компаний устраивают регулярные групповые голодовки вместе со своими сотрудниками. «Дурное влияние» Голливуда, расположенного в том же штате Калифорния? Или пример нового супруга Миранды Керр Эвана Томаса Шпигеля, сооснователя мессенджера Snapchat и компании Snap Ing? В списке Форбс 27-летний Шпигель занимает 248-е место - $3,1 млрд.

Дело гораздо серьезнее. Первые статьи о «голодном помешательстве» умных обитателей Силиконовой долины появились в западной прессе в 2016 году. Вскоре после того, как японский ученый-биолог Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие механизма аутофагии («самопоедания»). Ученый доказал, что при голодании в организме происходит утилизация и переработка разного накопившегося в клетках «мусора». Что имеет решающее значение для противодействия многим болезням, негативным последствиям старения.

Осуми изучал эффект аутофагии на пекарских дрожжах, держа их на голодном пайке. Ну, а продвинутые ай-тишники Силиконовой долины сходу решили испытывать метод преодоления старости на себе, любимых. И принялись голодать. Группами и поодиночке.

Голод поможет прожить на сорок лет дольше, считает Фил Либин, один из главных пропагандистов фастинга в Силиконовой долине. Кстати, Фил - уроженец Санкт-Петербурга. Ему 45. Возглавлял крупную IT-компанию Evernote стоимостью более миллиарда долларов (одноименный веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок). Сейчас руководит студией искусственного интеллекта All Turtles.

Про интервальное голодание Фил впервые услышал в декабре 2016 года. Сначала посчитал фастинг откровенным бредом. Взялся изучить его теоретически, чтобы опровергнуть. Но идея ограничения калорий показалась весьма разумной. И Фил решил испытать метод на практике. «В первый день я был смертельно голоден, - признался Либин журналисту «The Guardian». - На второй мне казалось, что я сейчас умру. Но на третий день, проснувшись утром, почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние 20 лет!»

Впрочем, сотни адептов фастинга в Силиконовой долине голодают не только ради перспективы прожить в будущем лет на сорок дольше. Они решают и чисто прикладные задачи дня сегодняшнего. Либин и его собратья, основываясь на личном опыте, утверждают, что интервальное голодание не только избавляет от лишних килограммов, но и обостряет умственную деятельность, повышает личную эффективность, работоспособность.

«Когда я голодаю, то испытываю легкую эйфорию, - говорит Либин. - У меня улучшается настроение, я лучше фокусируюсь и все время чувствую прилив энергии. Когда я решил попробовать голодание, это стало одним из самых важных решений в моей жизни».

- После сытного обеда часто начинаешь тупить, в сон клонит, - заявил «Комсомолке» знаменитый биохакер Серж Фаге. - Голодный же человек - энергичный. Больше работы выполняет. Поголодал 24 часа, еда очень вкусной кажется. Больше удовольствия от нее получаешь. Плюс голодание деньги экономит на еде, время.

Серж, уроженец Новосибирска – тоже свой человек в Силиконовой долине. Когда-то начинал здесь трудовую деятельность. В Google. В 2017 году создал тут российско-американскую компанию, связанную с искусственным интеллектом. Разумеется, биохакер не мог пройти мимо фастинга.

- Трижды-четырежды в неделю через день ем только раз в сутки. Примерно в 18 часов –последний прием пищи. И до 18 часов следующего дня во рту – ни крошки! Только вода, чай, кофе без сахара и молока. Чувствую себя прекрасно! Голодание перемежаю с кетогенной диетой. Держу себя в диетическом кетозе. То есть, принимаю пищу с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов. Это тоже научно обосновано. Когда организм потребляет мало углеводов, он начинает перестраиваться, использовать кетоны, продукты распада жиров. Вырабатывает из кетонов больше единиц энергии на одну химическую реакцию, чем из глюкозы. Этим замедляется процесс старения, поскольку для получения нужной энергии требуется меньше химических реакций, повреждающих клетки организма. Заодно человек избавляется от лишнего жира, худеет.

Кетоны – еще одно увлечение Силиконовой долины. Глава биохакинговой компании HVMN Джеффри Ву называет их супер-топливом для мозга. Ясность мышления, которая сопровождает голодание, он объясняет повышением уровня кетонов в крови. Сам Ву год назад провел с группой сотрудников HVMN семидневную голодовку. Потерял 5.4 кг. Каждую неделю обходится без пищи 36 часов. Раз в квартал - трое суток подряд. Хотя лишним весом уже не обременен. В фастинге для него главное – долголетие и повышение умственных способностей.

«В Силиконовой долине и других конкурентных глобальных рынках все больше людей ищут способы повышения работоспособности», - говорит он. С помощью специальной программы «Время спасения» Ву и его соратники в компании измеряют работоспособность во время голодания. Результаты положительные. Заодно отслеживают кетоны и сахар в крови. В конце прошлого года биохакинговая компания Джеффри Ву начала выпускать специальный кетоновый коктейль.

Джеффри Ву объединил «голодарей» Силиконовой долины в сообщество WeFast (https://wefa.st/). Сейчас в нем уже около 9 тысяч участников. В основном это программисты и предприниматели 20-30 лет. Они обсуждают последние открытия в области голодания, обмениваются опытом, рецептами, охотно дают советы новичкам. В сообществе размещено много научных статей, исследований о положительном влиянии голода на продолжительность жизни, замедление старения, иммунитет, обмен веществ, работоспособность, психику, профилактику и лечение многих болезней, включая тяжелые.