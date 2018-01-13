Ын и ПутЫн слушают нас 4 Игорь Эйдман

13.01.2018, 14:54

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Игорь Эйдман

Посмотри на КНДР и поймешь направление развития путинской России.

Москва — Пхеньян.

Идут, идут вперед народы.

Ын и ПутЫн слушают нас.

Ким Чен Ын в мире Путина - «грамотный абсолютно и зрелый уже политик». Что-то я не помню, чтобы российский президент какому-то другому главе государства такие комплименты расточал. Видимо он искренне восхищается проделкам северокорейского тирана. Чем не политический идеал для Путина: абсолютный диктатор, сверх популярный «национальный лидер», успешный ядерный шантажист.

У Ына полный порядок, все под контролем, муха без разрешения не пролетит. Саакашвили по площадям не бегают; иностранные агенты биоматериалы граждан не похищают; «персонажи», которых страшно даже назвать по фамилии, на президентское кресло не претендуют. Идеально организованная и отмобилизованная страна без демократического хаоса, Майданов и революций. Много лет успешно противостоит всему миру. Мечта чекиста, сладкий бред параноика, идеал Путина.

Посмотри на КНДР и поймешь направление развития путинской России. Конечно, ей пока до Северной Кореи очень и очень далеко. Но курс-то уже выбран.

Игорь Эйдман, Фейсбук