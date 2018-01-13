Как Мугабы покупают деятелей культуры 12 13.01.2018, 15:28

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Виктор Шендерович

Российский писатель Виктор Шендерович рассказал, почему деятели культуры поддерживают диктаторов.

Российский писатель Виктор Шендерович прокомментировал на своей странице в Facebook широкую поддержку выдвижения президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок.

"Новый список деятелей науки, культуры и прочего искусства, привычным косяком пошедших в доверенные лица нашего Мугабы, напомнил мне рассказ одной моей знакомой. Знакомая эта – очень эффектная, надо заметить, девушка – была замечена на некой тусовке немолодым и весьма известным государственным олигархом путинского разлива. И приглашена поужинать", – написал он.

По словам писателя, девушка из любознательности приняла приглашение.

"И вот они ужинали, ужинали, а потом девушка отлучилась в туалет, и там, в туалете, обнаружила в своей сумочке невесть откуда взявшийся увесистый рулон из стодолларовых банкнот. Вместо объяснения в любви, так сказать. Вот и с деятелями культуры, говорю вам, та же технология", – пояснил он.

Шендерович отметил, что власти покупают "любовь" деятелей культуры.

"Никто же не спрашивает: дорогой деятель культуры, не хочешь ли ты стать проституткой? Нет-нет, зачем так грубо? Просто в твоей "сумочке" внезапно обнаруживаются рулоны бабла (господдержка, заказы, премии, новое здание театра, фонды, сметы). А ответные ласки предполагаются по умолчанию. И даже желательно искренние. Тем более, что в случае отказа они ведь могут и бритвой по глазам, не правда ли?" – подытожил он.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта. О желании участвовать в гонке заявили 67 претендентов, в том числе действующий российский президент Путин.

ЦИК уже зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина. В списке оказались композитор Игорь Крутой, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, джазмен Игорь Бутман и другие.