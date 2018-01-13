Что почем на больших распродажах в Benetton, Mango, Reserved и Zara в Минске 6 13.01.2018, 20:38

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В Минске идут первые в истории рождественские распродажи с участием мировых брендов.

Сейчас в Минске идут первые в истории рождественские распродажи с участием мировых брендов групп компаний Inditex и LPP. Журналисты прошлись по нескольким магазинам одежды крупных игроков на рынке брендовой одежды и сравнили, что и почем сейчас можно купить на скидках в Mango, Reserved, United Colors of Benetton и Zara.

Tut.by выбрали четыре массовых бренда крупных фешен-ритейлеров: Mango (Fashion House), United Colors of Benetton («Табак-инвест»), Reserved («РАПА») и Zara (Inditex). По магазинам журналисты ходили как покупатели, у которых ограничено время и ресурсы. Как правило, для шопинга в таких ситуациях люди выбирают самые популярные бренды компаний.

Отметим, что при выходе на белорусский рынок Zara и Reserved обещали скидки, как в Европе. Проверим, так ли это.

Mango: распродажи в среднем по 50−70%

На белорусском рынке Mango представляет компания Fashion House. Кроме этого, у них есть бренды Sisley, Accessorize, Women Secret, Etam, Vero Moda, Jack Jones и многие другие. Чтобы оценить скидки в сезон распродаж, мы остановились на Mango и Mango Man в «Замке».

Как в женском, так и в мужском отделе на всю коллекцию одежды, кроме новой, сделали скидки в среднем 50−70%. Распродажи хоть и начались в конце декабря, но выбор и все размеры есть. А вот людей в магазине днем журналисты практически не заметили.

В Mango сейчас выгодно покупать верхнюю одежду — она будет стоить в два раза дешевле. Например, такое шерстяное длинное пальто обойдется теперь не в 300 рублей, а в 130. Самое дешевое пальто, которое мы нашли на скидке в Mango, стоило 100 рублей. С такой же скидкой и в такую же цену тут можно купить черный пуховик.

На распродаже журналисты заметили много футболок и юбок. Джинсы стоят в среднем по 50 рублей. Жакеты в большом ассортименте — по 70 рублей. Женские джемперы продают по 50 рублей.

А если собрать такой образ, как на манекене, то он в сумме обойдется в 200 рублей: 100 — за жакет, 30 — за леггинсы, 70 — за блузку.

В мужском отделе Mango ассортимент не такой большой, но скидки в том же диапазоне — 50 и 70%. Обещают, что распродавать одежду будут, пока не придет новый товар. В течение недели еще можно будет успеть что-то выбрать.

В отделе есть большой выбор рубашек по 70 рублей и брюк по 100. Джинсы продают за 50 рублей. Размеров в мужском отделе тоже много.

Пиджак и рубашка, как на фото, будут стоить 270 рублей. Пиджак продают с 20%-ной скидкой за 200 рублей, рубашка стоит дешевле примерно на 40% — 70 рублей.

Также в Mango Man на скидке можно купить осенние куртки в пределах 70−100 рублей.

Людей в двух отделах Mango журналисты встретили совсем немного. А вот найти свой размер вещей на скидке не составит труда.

United Colors of Benetton: небольшие скидки, в основном по 20%

В том же «Замке» United Colors of Benetton представляет компания «Табак-инвест», они привозят в страну и другие бренды среднего и премиального сегмента вроде Tommy Hilfiger, Lacoste, Marc O’Polo и прочих.

12 января в магазине только начинали расклеивать новые ценники со скидками. На входе обещали, что на распродаже можно будет купить вещи на 40% дешевле. Но в итоге такая скидка распространялась на совсем небольшой ассортимент одежды. А вот абсолютное большинство вещей на скидке будет дешевле только на 20%.

Например, за розовый свитер, который есть и в других ярких расцветках и разных размерах, сейчас нужно будет заплатить 79 рублей. Скидка на него — 40%. А серые брюки обойдутся в 61 рубль, их продают даже с 50%-ной скидкой.

Бежевое пальто, которое раньше стоило 253 рубля, теперь продают за 151. Размеров осталось всего несколько, но в других цветах выбор размеров больше.

В мужском отделе пиджаки в основном продаются с 20%-ной скидкой. Базовые и популярные модели остались только больших размеров. Но среди них находим и пиджак с 50%-ной скидкой за 159 рублей. Базовые рубашки, как на полке за ним, стоят в пределах 59−80 рублей. Темные однотонные штаны на распродаже здесь можно выбрать за 78 рублей.

Среди верхней мужской одежды можно найти куртки с 20%-ной скидкой или пальто. Например, как на снимке ниже. Стоит такое серое шерстяное пальто 310 рублей вместо 388.

Zara: ажиотаж и фиксированные цены

Бренд Zara сети Inditex в Минске работает только с августа 2017 года в Dana Mall. Первые большие скидки тут начались в декабре.

В будний день журналисты встретили в магазине много покупателей, в примерочные — очереди, женщины примеряют одежду прямо в зале. Две подруги уговаривают друг друга не брать много: «Успокойся, возьми одну! Всё не купишь!».

Судя по разбросанным джинсам и сумкам на столах, покупателей так много, что складывать за ними товар заново нет смысла.

«Процентных» скидок тут нет, зато есть фиксированные цены на определенную категорию вещей. Судя по тем цифрам, которые указаны на ценнике до распродажи, вещи стали дешевле как минимум в два раза.

Например, джинсы продают по 30, 40 и 50 рублей.

А вот такой свитер обойдется в 26 рублей вместо прежних 56.

Все рубашки продаются по 20 рублей, платья — по 30, 40 рублей. Футболки в Zara можно купить за 10 рублей, жакеты — 50 и 60 рублей. А вот верхней одежды осталось на распродаже совсем немного. Но то, что найдете, покупать выгодно. Например, куртка, которая раньше стоила 160 рублей, теперь продается за 60.

Это платье на распродаже стоит 30 рублей вместо 80.

В мужском отделе днем не так многолюдно, как в женском. На скидке можно купить обычные однотонные рубашки по 30 рублей. А пиджаки продают по 70−100. Верхнюю одежду тоже выгодно брать сейчас. В мужском отделе выбор лучше и размеров осталось больше, чем в женском. Так, пальто теперь продают по 149 рублей, куртки — по 80. Брюки и джинсы мужчины могут выбрать в пределах 50 рублей.

В мужском и женском отделах среди некоторых популярных моделей оставалось всего два-три размера, на остальную одежду можно легко найти весь размерный ряд.

Reserved: много летних вещей

Весной бренд польской одежды Reserved завезла по франшизе группа компаний «РАПА». Недавно они открыли еще Mohito и Sinsay, которые также входят в польскую группу брендов LPP SA. Все три магазина работают в торговом центре Galleria Minsk.

Днем в Reserved наблюдаем много покупателей. Скидки 50−70% представлены в основном на летнюю одежду. Распродажа идет на всю одежду, кроме коллекции на весну.

Такой жакет и рубашка сейчас на скидке в сумме обойдутся в 70 рублей. Обычные черные брюки здесь стоят 35 рублей.

В женском отделе видим много летних вещей на скидке. Выбор размеров и расцветок ярких летних платьев и топов большой. Топы продаются за 20 рублей, платья — за 20−45 рублей. Маленькие черные или однотонные платья стоят на скидке 35−40 рублей.

Женские пальто можно выбрать за 50−60 рублей вместо 120−160 рублей до распродаж. На зимние куртки тоже распространяется большая скидка. Например, такое черное пальто стоит 100 рублей вместо 190, которые были до распродажи.

В мужском отделе покупателей заметно меньше, мужчины присматривают верхнюю одежду и брюки. Тут они стоят по 40−50 рублей. А футболки по 10 рублей мало кого привлекают. Рядом с нами парни обсуждали вот такой джемпер, стоит он сейчас 25 рублей.

Пиджаки обойдутся в 50−80 рублей. Рубашки — в 40. Эта категория вещей, например, в Zara, в основном будет немного дешевле.

А вот обычные пальто на скидке тут стоят заметно меньше — по 80 рублей, такая же цена и на куртки. Правда, пальто остались только больших размеров.

В двух отделах на большинство моделей размеров хватает, но некоторые вещи остались в единственном экземпляре и только с размерным кодом L и XL.

В итоге пока самые большие скидки у трех брендов: Mango, Zara, Reserved. Легко можно выбрать базовую одежду: однотонные рубашки, брюки, жакеты. Также на распродаже представлен большой выбор летних платьев и топов. На скидках выгодно покупать, скорее, верхнюю одежду — она дешевле примерно на 50−70%. Самые низкие цены на пальто и куртки оказались в Zara и Reserved.