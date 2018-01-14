Астрономы выяснили, где лучше всего строить базы на Марсе 3 14.01.2018, 12:48

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Ученые исследовали феномен «пропавших океанов» на поверхности планеты.

Планетологи открыли восемь крупных поверхностных залежей льда в умеренных и приполярных широтах Марса, содержащих в себе достаточные количества воды для постройки баз и изучения прошлого красной планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Приповерхностные запасы льда, которые мы нашли, скорее всего, начали свою жизнь в виде залежей снега, которые были спрессованы в гигантские ледники, скрытые сейчас под двухметровым слоем "цемента" из замороженной пыли и грунта. Небольшая глубина залегания этих ледников делает их привлекательными для будущих путешественников и изучения климатической истории Марса", — пишет Колин Дандас (Colin Dundas) из Геологической службы США (USGS).

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Недавние наблюдения за Марсом при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, ученые сегодня пытаются выяснить, изучая древние марсианские метеориты.

Дандас и его коллеги нашли серьезные намеки на то, что большая часть этих "пропавших" океанов Марса могла не испариться в космос, а до сих пор скрывается на небольшой глубине в его недрах, изучая снимки приполярных и умеренных широт красной планеты, которые зонд MRO получал на протяжении последних трех лет.

Как рассказывают ученые, первые замеры, проведенные при помощи российского нейтронного детектора HEND, установленного на борту зонда "Марс-Одиссей", показали, что примерно треть поверхности Марса содержит в себе значительные запасы льда или других форм воды. Эти открытия заставили ученых предположить, что эти льды должны скрываться на относительно небольшой глубине, где их может "увидеть" российский прибор, и что их могут обнажать ветра, оползни и другие формы эрозии почвы.

Руководствуясь этой идеей, планетологи три года наблюдали за тем, как менялся облик склонов нескольких сотен холмов и дюн в высоких широтах Марса, обращенных в сторону полюсов. Эти усилия оправдали себя, и команде Дандаса удалось открыть сразу восемь крупных залежей поверхностных льдов, которые были недавно "вскрыты" ветром и другими погодными явлениями.

Семь из них находятся в пока безымянных кратерах на равнине Прометея в южном полушарии Марса, а восьмая – в кратере Миланковича в приполярной части северного полушария планеты. Каждая из этих полос льда, по текущим оценкам ученых, обладает длиной в несколько километров и толщиной в 100-130 метров, что говорит о наличии внушительных запасов воды в них.

Как показывают самые детальные снимки с MRO, эти отложения льда имеют неоднородную, слоистую структуру, что говорит о том, что внутри них сохранились следы колебаний климата Марса в относительно недавнем и в далеком прошлом. Их изучение будущими марсианскими колонистами или при помощи марсоходов поможет ученым понять, как Марс превратился в холодную и безжизненную планету, лишенную воды.