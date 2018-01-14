10 вещей, которые Apple должна исправить в 2018 году 2 14.01.2018, 15:45

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Эти проблемы компания просто обязана исправить.

О том, что Apple «уже не торт» начали говорить сразу после смерти Стива Джобса. Команда Тима Кука доказывала обратное, раз за разом выпуская успешные продукты. Купертиновцам до сих пор есть чем удивлять, будь то дешёвый iPad или прорывной iPhone X.

Но к сожалению, в последнее время мы всё чаще удивляемся другому — косякам и багам в продуктах Apple. Прошедший год был в ТОПе по всевозможным скандалам. Наружу разом вылезли дыры в безопасности, аппаратные и программные недочёты.

Iphones.ru называет 10 проблем, которые Apple просто обязана исправить в 2018 году.

1. Замедление старых смартфонов

Пожалуй, самый громкий скандал 2017-ого приключился аккурат под конец года. Для тех, кто в танке: Apple призналась, что искусственно занижает производительность старых iPhone при пиковых нагрузках. Резонансную тему активно обсуждали в СМИ, а обычные пользователи систематически закидывали Apple исками (неделю назад их было 24). Купертиновцы оправдывались, что это сделано не ради прибыли, а ради нас с вами.

Сейчас компания предлагает льготные условия для замены аккумулятора у «пострадавших» устройств и обещает добавить в iOS более подробную информацию о батарее. Но, хотелось бы, чтобы Apple дала возможность напрочь отключать эту функцию. Передвинул тумблер — и наслаждайся быстрым iPhone, но терпи, что он быстро разряжается. Зато выбор был бы у каждого.

2. Огромное количество багов в новой iOS

На моей памяти, Apple ни разу не выпускали настолько забагованную систему в свет. Просто напомню: iOS 11 жрала аккумулятор как не в себя, была наполнена мелкими багами интерфейса и явно стала более требовательна к оперативной памяти. К тому же, iOS 11 содержала в себе крупные дыры в безопасности, которые не исправили до сих пор. iOS 12 покажет, насколько программисты усвоили урок. Два одинаковых фейла подряд могут навредить даже такому гиганту, как Apple.

3. Бесполезная беспроводная зарядка

Apple на несколько лет запоздала с встроенной беспроводной зарядкой. За это время, подобные устройства научились «клепать» даже самые ленивые. Многие (и я, в том числе) ждали от Apple очередного amazing, мол: — сейчас как выйдут на рынок с беспроводной зарядкой на 30-50 см и всех уделают!

Как бы не так. Беспроводная зарядка от Apple медленна и неудобна, к тому же, сам зарядник так и не поступил в продажу. Соседние исследования настраивают нас на оптимистичный лад. Так вдруг Apple тянет со своим AirPower, потому что хочет увеличить дальность передачи энергии? Выясним в 2018-ом.

4. iPhone SE в роли догоняющего

SE — мегапопулярный смартфон, который отлично зашел на развивающиеся рынки. Но его будто собрали из того, что было, а потом запустили в продажу. Только для многих четырёхдюймовый смартфон — самый удобный.

Так почему бы не дать ему все флагманские фишки? Сейчас получается, что если ты хочешь пользоваться последними наработками — будь добр, покупай «лопаты» в 4,7-5,8 дюймов. Или носи удобный смартфон, но со старой начинкой. По слухам, в 2018 году Apple покажет новое поколение SE. Надеюсь, новинка получит новый корпус, 3D Touch, TrueTone и Face ID.

5. Куцая автономность

Нужно отдать должное, энергоэффективность iOS сильно превосходит Android. Но зелёные монстры (не все!) на 4000 мАч работают по два дня, чем не могут похвастаться новые iPhone. Масло в огонь подливают недочёты ранних версий iOS, которые быстро разряжают и без того куцую батарею.

По мне, так необязательно делать смартфоны тоньше предыдущих, гораздо приятнее иметь ёмкую и эффективную батарею, с которой можно оставаться на связи несколько дней. Жаль, что храповик уже запущен, и вряд ли Apple пойдёт на увеличение габаритов. Остаётся только надеяться, что в 2018 инженеры Apple совершат очередное чудо, уместив железо в тот же объем, не в ущерб аккумулятору.

6. Тупик с планшетами

Рынок планшетов продолжает катиться вниз, во многом из-за того, что нет новых сценариев использования этих устройств. Серьёзно, у меня до сих пор где-то валяется iPad 3, и его вполне хватает для всех «прикроватных» нужд.

Купертиновцы пытались встряхнуть пользователей своим дешёвым iPad 2017 года. Устройство получилось добротным (чуть его не купил), но нас так просто не возьмёшь. Ситуацию исправят новые, эксклюзивные для планшетов наработки. Например, больше удобных функций для планшетной iOS или какая-нибудь жирная комплектация устройства. Радует, что в 2018 iPad точно стороной не обойдут, хоть что-то мы увидим.

7. Обдиралово с аксессуарами

Тут вообще нужно что-то объяснять? Пока люди раскатывали губу на комплектные AirPods для iPnone X, Купертиновцы хлопали в ладоши и клали в коробку адаптер десятилетней давности. Понятно, что AirPods мы не дождемся, но найти в коробках от iPhone 2018 года тот же переходничок или адаптер помощнее — вполне возможно.

8. Нулевая ремонтопригодность новых устройств

Страшно представить, во сколько обойдётся ремонт iPhone X c разбитым дисплеем и замятым уголком. Новые устройства абсолютно неремонтопригодны, да там одна задняя панель стоит космических денег. Такими темпами, совсем скоро, будет гораздо проще купить новый смартфон взамен разбитому.

Ситуация мало кого устраивает, но вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Apple вынуждена создавать сложные многослойные конструкции внутри устройств, чтобы напичкать их всем необходимым. Да и время обращения смартфонов ускоряется, а это неплохо поднимает продажи.

9. Lightning вместо USB Type C

Универсальный USB Type C добрался даже до Macbook, но до iPhone так и не дошёл. Уж слишком хорошо Apple устроилась со своим Lightning-портом и программой MFI. Ведь если пересесть на универсальный разъём — как контролировать поток дешёвых кабелей?

Использование USB Type C не только упрощает ситуацию с аксессуарами, но и разгоняет скорость передачи данных. Конечно, есть небольшая надежда, что флагман 2018 всё-таки получит вожделенный порт. Всё же, сильно обольщаться не стоит.

10. Бесконечные дыры в macOS

Настольная операционная система Apple всегда казалась какой-то неприступной крепостью. Всё летает, минимум вирусов, да и данные защищены.

2017 год показал, нам пару крупных брешей в защите. Причём при удачном стечении обстоятельств, этими дырами мог воспользоваться любой недоброжелатель. Сейчас, безусловно, всё подлатали, но где гарантии, что программисты Apple не пропустили очередную уязвимость?

Думаю, они бросили все силы на их поиск. Получилось или нет? Посмотрим в 2018-ом. У Apple есть огромный кредит доверия. Но хочется, чтобы компания перестала надеяться на лояльность к бренду. Мы полюбили технику из Купертино не только за дизайн, но и за исключительное качество устройств.

Если оставить всё как есть — стагнация неизбежна. Уже сейчас многие отдают предпочтение старым, но проверенным устройствам, а не новым продуктам Apple. А золотое правило «Работает? Не обновляй!» становится как никогда актуальным и для iOS, и для masOS. Уже не бежишь, сломя голову, устанавливать/покупать очередную новинку. Наоборот, начинаешь задумываться: — а стоит оно того? Хотя, может, это и к лучшему.