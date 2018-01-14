Шотландия примет решение по референдуму о независимости до конца года 1 14.01.2018, 16:15

Правительство Шотландии до конца года решит, стоит ли проводить второй референдум о независимости от Великобритании.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает BBC.

По ее словам, решение будет приниматься, когда будет окончательно оформлен формат соглашения между Британией и ЕС, что ожидается осенью 2018 года.

«В таком случае мы посмотрим и оценим возможность выбора между новыми отношениями с Великобританией и провозглашением независимого государства», - сказала Стерджен.

Сама она является убежденной сторонницей сохранения Шотландии в ЕС.

Ранее Стерджен выступала за проведение референдума в период осени 2018 года и весны 2019 года. Однако на досрочных выборах в британский парламент Шотландская национальная партия показала провальный результат и потеряла треть депутатских мест, после чего шотландские националисты задумались над возможностью отсрочки плебисцита.