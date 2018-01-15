Нефтяники лоббируют повышение цен на бензин 7 15.01.2018, 8:41

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Когда в Беларуси подорожает автомобильное топливо?

Политику повышения цен на моторное топливо в Беларуси контролирует государство. Однако в условиях открытого рынка с Россией на эту политику влияет еще один фактор – интересы госбюджета. «Если сдерживать рост цен на моторное топливо, – страдает экономика НПЗ, если же резко их повысить, того требуют интересы нефтеперерабатывающей отрасли, проиграет госбюджет», - пишет экономический обозреватель Татьяна Маненок для издания «Наше мнение».

Рост цен немного обогнал инфляцию

В последнее время наблюдается устойчивый тренд повышения цен нефти. За август – декабрь 2017 года стоимость нефти выросла, по данным госконцерна «Белнефтехим», на 25,8%, а 11 января 2018 года цена барреля нефти Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов, обновив трехлетний рекорд.

Очевидно, что рос цен на сырье должен привести к росту стоимости моторного топлива – по данным «Белнефтехима», удельный вес стоимости нефти в себестоимости производства нефтепродуктов превышает 80%. В госконцерне считают, что для компенсации роста цен на нефть цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке необходимо повысить на 23%, заявил на днях БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Отметим, что после 2-летней заморозки «Белнефтехим» 17 марта 2017 г официально заявлял о намерении поэтапно повышать розничные цены на нефтепродукты для обеспечения дальнейшего финансирования модернизации НПЗ.

В результате в прошлом году цены на автомобильное топливо в стране менялись 7 раз, последний раз – в октябре 2017 года, – тогда цены на бензины подорожали на 1,6-1,7%. После последнего подорожания бензин в Беларуси стоил около 0,64 доллара за литр, дизтопливо – 0,69 доллара за литр. (Для сравнения: в январе 2015 года 1 литр автобензина АИ-95 стоил 0,83 доллара, дизельного топлива – 0,86 доллара).

В целом в 2017 году цены на автомобильное топливо в Беларуси повысились примерно на 7% – чуть выше годовой инфляции. Отметим, инфляция по итогам минувшего года составила на 4,6%. Кстати, в соответствии с первоначальным прогнозом правительства на 2017 год она должна была составить около 9%. Можно предположить, что «усмирить» инфляцию помогло в том числе и сдерживание цен на автомобильное топливо. Ведь в 2017 году весь потенциал повышения ценников задействован не был – нефтяники говорили о необходимости повышения цен хотя бы на 10%.

Еще один очевидный фактор, влияющий на внутреннюю цену на автомобильное топливо – акцизный налог. В 2018 году запланирован поэтапный рост ставок акцизов на моторное топливо на 10%. Очевидно, что для госбюджета важнее всего сам налог, а кто его платит – НПЗ или потребитель – неважно. Во многих странах часть этого налога переносится в цену стоимости горючего. Ожидается, что в 2018 году так будет и в Беларуси.

«Белнефтехим» стремится к ценовому паритету с РФ

По данным «Белнефтехима», для белорусских НПЗ поставки моторного топлива на внутренний рынок стали убыточными (заводы традиционно продают на отечественном рынке от 25% до 30% своей продукции). Очевидно, что в таких условиях хромает экономика НПЗ, которые рискуют сорвать планы по модернизации. А этого нельзя допустить в ожидании скорого завершения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ и обнуления экспортной пошлины на нефтепродукты (точные сроки обнуления пока неизвестны, но российский Минфин предлагает это сделать уже в 2019 году), в результате чего белорусские НПЗ вынуждены будут покупать российскую нефть фактически по мировым ценам.

«Отметим, что белорусская нефтепереработка уже несколько лет работает в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России, в результате чего стоимость нефти для Беларуси растет и постепенно приближается к мировой цене. В 2017 году, согласно данным «Белнефтехима», стоимость тонны российской нефти при поставках на белорусские НПЗ составляла около 80% от ее мировых котировок», - пишет Татьяна Маненок.

В «Белнефтехиме» считают, что в этих условиях нужно, как минимум, привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка.

Сейчас розничные цены на моторное топливо в Беларуси ниже, чем цены на автозаправках в сопредельных регионах России по бензинам – до 15%, дизельному топливу – до 11%. Для сравнения: цены на украинском рынке выше на 48-68%, чем в Беларуси, на рынке стран Балтии и Польши – на 101-129% (в зависимости от вида топлива). При этом в России в 2017 году бензин подорожал на 7,3%, что выше темпов инфляции за аналогичный период почти в 3 раза. Инфляция в России в 2017 году составила 2,5%.

Резко вырастут цены – пострадает бюджет

Однако стремление регулятора белорусского нефтяного рынка уравнять цены на топливо с российскими не полностью отвечает интересам белорусского бюджета.

Поскольку сейчас в Беларуси цены на бензин ниже, чем в России, белорусский топливный рынок привлекателен для транзитного транспорта. По данным за 11 месяцев 2017 года, в целом перевозка грузов автомобильным транспортом увеличилась в Беларуси на 2,6% в сравнении с 2016 годом – до 154,104 млн. тонн. Растет грузоперевозка – растут транзитные платежи и т. д. В том числе– и внутренний топливный рынок: по оценкам, в 2017 году вырастет в сравнении с предыдущими двумя кризисными годами, он вырос на 12-13%.

Еще один принципиальный момент – поставки российского топлива в Беларусь. Чтобы обеспечить свои АЗС в Беларуси горючим, российским нефтяным компаниям в последнее время было более выгодно поставлять его из России.

Согласно статданным, из России в Беларусь в январе-октябре 2017 года было поставлено 2,541 млн. тонн нефтепродуктов (на 94,5% больше, чем в январе-октябре 2016 года) на 808,45 млн. долларов (на 98,6% больше). Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов в январе-октябре 2017 года составила 329 долларов за 1 т (99,6% к январю-октябрю 2016 года). Для сравнения: январе-сентябре 2017 года было поставлено 2,258 млн. тонн нефтепродуктов (на 99,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 года) на 712,909 млн. долларов (+105,2%, или + 317,246 млн. долларов).

Импорт российских нефтепродуктов выгоден белорусскому бюджету. Чем больше российского моторного топлива продается на белорусском рынке, тем больше Беларусь может поставлять нефтепродуктов на экспорт. Это позволяет снизить объем нерентабельных поставок белорусского топлива на внутренний рынок и нарастить экспортные продажи, что является благом и для отечественных НПЗ, и для белорусского бюджета, который получает больший объем экспортных пошлин на нефтепродукты.

Но к концу 2017 года объемы импорта российских нефтепродуктов в Беларусь стали немного замедляться. На эту динамику могли повлиять цены на белорусское топливо: они сильно отстали от российских, вследствие чего поставки топлива в Беларусь стали менее привлекательными для российских компаний.

Так что аргумент в пользу сохранения импорта российских нефтепродуктов может стать едва ли не самым сильным в пользу изменения ценников в Беларуси в скором времени.