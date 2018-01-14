Владельцев авто вовлекли в «МММ» 16 14.01.2018, 9:50

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Источник: club-picanto.ru

Почему в Беларуси постоянно растут цены на бензин?

В четверг, 11 января, представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что для того, чтобы компенсировать рост цен на нефть, нужно поднять цены на заправках на 23%.

Цены на нефть за август-декабрь прошлого года действительно выросли на 25,8%. Почему же тогда не снижалась стоимость топлива, когда несколько лет подряд мировые цены на нефть падали? На вопросы сайта Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба:

- Действительно, на длительное падении мировых цен на нефть заправки в Беларуси, мягко говоря, не отреагировали. Причина этого – в «особой» структуре белорусских цен на бензин и дизельное топливо. Большая их часть состоит из косвенных налогов – налога на добавленную стоимость и акцизов.

В сумме доля этих косвенных налогов намного больше себестоимости тонны бензина. Поэтому, когда мировые цены на нефть снижались, в развитых рыночных странах, ЕС и США, дешевел бензин на заправках. Ведь там нет такой огромной доли налогов в цене, и погоду делают изменения себестоимости нефти.

А у нас такого никогда не было. Для правительство главное – это собрать налоги. Налоги, НДС, акцизы – это их любимые «магические» формулы, инструменты по выполнению фискальной функции, «безвозмездному» изъятию средств в бюджет.

Поэтому для белорусских водителей никакой роли не играет, пошли в рост или начали снижаться мировые цены на нефть.

- Какие суммы удавалось «зарабатывать» на топливных акцизах в эпоху низких цен на нефть? Какова их доля в наполнении государственного бюджета?

- Точно ответить на такой вопрос сложно, так как в официальных данных публикуют цифры поступлений в бюджет, полученные в целом от НДС. И нигде не выделяют отдельно, сколько из этого получено от НДС и акцизов на моторное топливо. Это очень специальные данные, и просто так с ними ознакомится невозможно. Но хочу обратить внимание не другое: НДС по доле доходов в бюджет занимает первое место. И акцизы тоже находятся там во главе списка, иногда они находятся на втором месте, иногда перемещаются на третье, уступая таможенным пошлинам.

И такая структура бюджета – пагубная по своей сути. Считается негативным симптомом, если львиную долю приходной части госбюджета составляют косвенные налоги. В развитых странах наибольшая доля в формировании бюджета – это налоги на прибыль фирм и предприятий, налоги на высокие зарплаты и их рост и так далее. На все, что составляет экономическую активность общества.

У нас же большая часть бюджета формируется «пассивно», как в доиндустриальную эпоху.

- Получается, что в период низких цен на нефть бюджет все равно получал огромные суммы из-за высоких косвенных налогов. Но именно в этот период у людей снизились реальные доходы, образовалась «дыра» в ФСЗН, повысился пенсионный возраст, придумали налог на «тунеядцев»… Куда девались эти «нефтедоллары» из бюджета?

- Этому есть хорошее и емкое определение: нефтяное проклятие. Оно более характерно для таких нефтедобывающих стран, как Россия или Венесуэла. Но его можно применить и к Беларуси. Еще со времен Советского Союза экономика, как и позднее российская и белорусская, получала немало доходов от мировых цен на нефть. В отличие от многих арабских добывающих стран – Саудовской Аравии, ОАЭ – которые подняли на нефти экономику и уровень жизни своего населения, Россия, Венесуэла и Беларусь не смогли этого сделать.

- Почему же это произошло?

- Потому что «нефтедоллары», как говорится, проедают. Посмотрите, в России недавно был «проеден» Резервный фонд. «Проедание» - это прямое следствие низкоэффективной нереформированной экономики.

Что касается конкретно Беларуси, то в последнее время страна живет в обычной «финансовой пирамиде». Власти создали такую систему, что им приходится постоянно рассчитываться с долгами, в которые они влезли. Поэтому любые свободные средства направляются на погашение долгов – но и этого не хватает.

Правительство из года в год живет надеждами на очередное рефинансирование непомерного госдолга.

- Напоминает МММ из 1990-х…

- Что-то похожее. Состояние такой экономики постоянно остается неудовлетворительным и не позволяет «накопить жирок», а уж тем более направить какие-то средства на социальные нужды. Этого не будет: правительство озабочено тем, чтобы не рухнула «финансовая пирамида». Им надо вернуть долги в текущем году и думать, из каких источников вернуть их в следующем. И все время происходит «главная деятельность» - рефинансирование этой долговой пирамиды. Теперь к этой задаче будет подключены и растущие цены на бензин и дизель.

- Будут ли цены на них повышены действительно на 23%? Ведь рост мировых цен на сырую нефть уже составил 25,8%, а есть еще и затраты на доставку, переработку, распределение топлива? Кроме того, в России ставку акциза с 1 января повысили на 10-12%. На сколько вообще могут вырасти цены на бензин?

- Может быть, что озвученные 23% - это только начало роста цен. Вопрос только в том, на какое время растянется этот процесс. Концерну «Белнефтехим» нужны дополнительные деньги не только на компенсацию роста стоимости нефти, но и на свои нужды. А ведь еще необходимо оставлять какой-то запас на реконструкцию и развитие.

Россия сейчас проводит налоговый маневр, повышает налог на добычу сырой нефти. В итоге российское сырье для «Белнефтехима» и белорусских НПЗ будет дорожать.

Поэтому да, 23-25% - это только, чтобы компенсировать рост мировых цен. А остается еще фактор российского налогового маневра и потребности самой белорусской нефтянки. Но поднять цены резко, сразу на 23-25 и больше процентов – это очень рискованный шаг. Полагаю, что «Белнефтехим» пойдет проторенной в прошлом году дорожкой и будет повышать их на «копейку» - только делать это гораздо чаще и наверное уже на «две», а то и больше «копеек».

Во всяком случае, водителям стоит внимательно следить за ценами на заправках. Ведь логика у властей такая: если пользуешься автомобилем – значит, ты не самый бедный человек и с тебя можно еще что-то взять. Поэтому «Белнефтехим» будет оказывать давление на правительство, чтобы еще и еще повышать цены. Мол, ездить-то все равно будут, куда денутся…

- Хватит ли у властей выдержки придерживаться тактики «двух копеек»? Ведь рано или поздно можно оказаться перед какими-то новыми неожиданными факторами. И придется говорить о необходимости резкого повышения цен, как это было заявлено сейчас…

- Конечно, есть такая вероятность и такой «соблазн». Ведь долгое время цены на бензин в Беларуси были одни из самых низких по сравнению с соседями. Поэтому даже психологически «Белнефтехиму» легко требовать их скачкообразного повышения – мол, надо выровнять планку.

Ситуация вполне может начать развиваться по сценарию: сдерживали-сдерживали и не удержали. Как на прошлой неделе, когда концерн огорошил автолюбителей такой значительной цифрой в 23%.

Конечно, это вызовет резкое недовольство у людей. Многие еще помнят акции протеста в 2011 году, кампанию «Стоп-бензин», когда машины останавливали движение на проспекте Независимости.