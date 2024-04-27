Белорус случайно освоил новую профессию в Польше, а теперь зарабатывает почти $4 тысячи 27.04.2024, 9:47

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Молодой человек вначале не поверил, что может этим заниматься.

Максим работает промышленным альпинистом в Польше почти два года. В профессию белорус попал случайно, но менять сферу деятельности пока не планирует. О буднях промышленного альпиниста молодой человек рассказывает в своем Youtube-канале.

MOST расспросил белоруса о профессии, заработке и новых уровнях, которые Максим планирует покорить.

«Первое время работал как многие зарабитчане»

В Беларуси Максим получил экономическое образование, но по специальности не работал. А в Польше начинал с наиболее доступных эмигранту вакансий. Говорит, первые полгода работал, «как многие зарабитчане».

— Доставка еды. Пытался монтировать видео и с этого зарабатывать. Было интересно попробовать поработать на веревках, но я, если честно, понятия не имел, как туда попасть.

Периодически Максим просматривал объявления — так на глаза попалась вакансия промышленного альпиниста в Варшаве. Фирма была готова трудоустроить сотрудника без опыта и собственного снаряжения. После собеседования белоруса взяли на работу.

«В альпинизме работают люди весом под сто килограммов»

Максим считает, что при трудоустройстве ему повезло.

— Сейчас если альпиниста берут на работу, у него железно должен быть пройден курс и желательно, чтобы было собственное снаряжение. Кроме того, проходится медкомиссия — я бы не сказал, что она какая-то жестокая, это скорее формальность, но тем не менее, — рассказывает белорус.

А вот к росту и весу требований нет.

— Я знаю, что работают и люди, которые весят почти сто килограммов, — веревки и карабины выдерживают намного больше, — объясняет Максим.

«Думал, что никогда не пойду на такую работу»

Сначала у молодого человека был страх высоты.

— Когда смотрел видео или видел, как люди работают на высоте, про себя думал, что никогда не пойду на такую работу, — делится он. — Решил попробовать просто из интереса и любопытства.

Страх уходил постепенно, во многом благодаря коллеге-белорусу. Тот на своем примере показал, что страховка у альпинистов надежная.

— Вначале учился мыть окна с земли. А когда появилась работа на высоте, коллега первый перелез с крыши и повис на веревке. Я — за ним. И все — со временем страх притупился, — рассказывает Максим.

Он уже успел поработать на самом высоком здании в Евросоюзе — варшавском небоскребе Varso.

— Сейчас второе по высоте здание в моей карьере — Warsaw UNIT, — добавляет белорус.

Снаряжение и профессиональные курсы

Для входа в профессию придется вложить собственные финансы. Профессиональное снаряжение обойдется в 5 тысяч злотых (4 тысячи рублей), предупреждает Максим. За обучение на курсах, «которое будет котироваться только в Польше», придется заплатить около 2 тысяч злотых (1626 рублей). Но некоторые находят варианты дешевле.

— Я слышал, что люди делали и за тысячу злотых (813 рублей — Прим. ред.) — это минимум. Обычно в такую сумму укладываются те, у кого есть знакомства или уже собранная группа для прохождения курсов.

Но есть и более продвинутое обучение, которое среди промышленных альпинистов ценится выше. Например, международный курс IRATA, который открывает двери на работу по всему миру, будет стоить намного дороже: только первая ступень этого курса обойдется в 3600 злотых (почти 3 тысячи рублей — Прим. ред.).

Зарплата — от 10 до 15 тысяч злотых

Сразу рассчитывать на высокую зарплату не стоит. По словам Максима, первые полгода он зарабатывал «не намного выше среднестатистического поляка». Но с опытом рос и доход. Сейчас белорус получает от 10 до 15 тысяч злотых (от 8131 до почти 12 200 рублей) в месяц.

— Пока не научишься качественно и быстро выполнять работу, больших денег особо никто платить не будет, — рассказывает молодой человек.

Работа промышленных альпинистов, которые специализируется на мойке окон — сезонная. Больше всего заказов весной и осенью. Но есть и периоды простоев.

— В конце июля — начале августа работы может вообще не быть, аналогично и в зимние месяцы, — рассказывает Максим.

В такие периоды у промышленных альпинистов есть несколько вариантов: взять отпуск, заняться ремонтными работами на высоте или же уйти в арбористику — то есть выполнять работы по обрубанию ветвей деревьев и их лечению.

— Я этим не занимаюсь, но знаю, что некоторые альпинисты на зиму и лето идут рубить деревья на веревках, — рассказывает белорус.

Льгот не предусмотрено

Сфера популярна среди белорусов. По словам Максима, в бригадах, где он успел поработать, около половины альпинистов были его соотечественниками.

— Часто беларусы встречаются и среди бригадиров — координируют рабочие процессы, — отмечает Максим.

Несмотря на то, что работа связана с высокими рисками, определенных социальных льгот не предусмотрено. Но некоторые компании могут оплатить прохождение курсов.

— Это же не какая-то государственная работа. Довольствуемся тем, что эта работа более высокооплачиваемая.

«Нравится видеть город с недоступных для других горожан точек»

Следующая цель Максима в промышленном альпинизме — поработать на ветряных турбинах и на платформах в море. В Польше, по его оценкам, за такую работу платят «копеечную ставку», поэтому белорус планирует командировки.

— Это можно считать новым уровнем. У альпинистов такая работа считается более престижной и оплачиваемой.

Беларус отмечает, что те, кому работа промышленным альпинистом не по душе, надолго в профессии не задерживаются.

Пока Максима все устраивает, ему нравится возможность видеть город с недоступных для других горожан точек. Однако оставаться на всю жизнь в профессии молодой человек не планирует.

— Сейчас я веду блог, где рассказываю о своей работе. Это скорее хобби, но в душе и подсознании есть такая мысль: было бы приятно, если бы блог стал более успешным, — признается белорус.