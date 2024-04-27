Российские элиты затаились 3 Иван Воронин, «Радио Свобода»

27.04.2024, 9:59

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Никаких вечеринок.

Российские элиты затаились в ожидании нового витка репрессий и показательных дел. Вслед за арестом заместителя министра обороны Сергея Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки и госизмене, в Москве задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Экс-чиновницу, курировавшую в областном правительстве вопросы здравоохранения, подозревают в получении взяток на сумму не менее 150 млн рублей от компаний, занимающихся ремонтом больниц. При обысках у нее были изъяты крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей. Сама она вину отрицает. Ряд СМИ сообщают, что Стригункова может быть связана с «кланом» Сергея Шойгу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг пообещала, что ужесточения законодательства после теракта в «Крокус Сити Холле» не будет. В интервью РИА «Новости» Матвиенко заявила, что «в силу имеющегося исторического опыта в России недопустим возврат к тоталитаризму».

О том, почему в России началась кампания против чиновников-коррупционеров, стоит ли верить обещаниям Валентины Матвиенко, что «закручивания гаек» не будет, и почему дело о госизмене чиновника Минобороны было предъявлено обществу перед инаугурацией президента Путина – обсуждаем с общественным деятелем и блогером Марком Фейгиным.

Инаугурация президента России пройдет 7 мая 2024 года. Владимир Путин вступает в должность в пятый раз в результате «победы» на выборах, честность и прозрачность которых вызвала обоснованные сомнения у множества международных организаций и наблюдателей. Однако официально не признал итоги этих выборов лишь Европарламент. Тем не менее российская власть делает вид, что соблюдает демократические процедуры, и поэтому на следующий день после инаугурации президента, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении нового главы кабинета министров. Россию ждет смена правительства.

Между так называемыми президентскими выборами и инаугурацией президента в России случились самые масштабные за последние годы паводки, в результате которых пострадали тысячи людей в нескольких регионах. Люди лишились жилья и имущества, кто-то – родных и близких, но президент ни разу не посетил места чрезвычайных ситуаций и не поддержал своей электорат, попавший в настоящую беду. Но перед своей инаугурацией Путин пообещал увеличить компенсации пострадавшим от паводков.

Кроме того, в преддверии своего официального вступления в должность президента Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его оценке, дела у российской экономики военного времени обстоят весьма неплохо: она растет, как и рынок труда, в стране наблюдается рекордно низкая безработица. По замыслу Путина, «буквально повсеместно» должны появиться новые высокотехнологичные предприятия, на которые он пообещал выделить 300 миллиардов рублей Фонду развития промышленности. На встрече с предпринимателями Путин также рассуждал о защите прав собственности и сказал, что «в интересах национальной обороны» бизнес можно национализировать.

Накануне инаугурации президента Путина cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что ужесточения законодательства после теракта в «Крокус Сити Холле» не будет. В интервью РИА «Новости» Матвиенко заявила, что в силу имеющегося исторического опыта возврат к тоталитаризму в России недопустим. По ее мнению, в XXI веке заново построить тоталитарное государство невозможно.

В четверг в деле арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, появился новый фигурант и новые подробности. СМИ пишут, что взятки Иванов получал не деньгами, а услугами. Следствие считает, что их общая сумма превышает один миллиард рублей. Взамен предприниматели получали выгодные госконтракты. По делу Иванова, ставшему самым крупным коррупционным скандалом в Минобороны за последние годы, задержан еще один подозреваемый. 24 апреля был арестован друг Иванова, бизнесмен Сергей Бородин, компания которого построила чиновнику особняк на своем участке в Тверской области.

Российские высокопоставленные чиновники с трепетом ожидают инаугурации Владимира Путина, за которой последует смена правительства и очередной передел лакомых коррупционных кусков, которые находятся под контролем федеральных министерств. Задержание Тимура Иванова, которого считают правой рукой Сергея Шойгу, может быть частью этого процесса. СМИ сообщают, что Иванов отвечал даже за пиар министра обороны, так что, возможно, Сергей Шойгу может лишиться своей должности. О том, как связаны инаугурация Путина, перестановки в кабинете министров и дело против Тимура Иванова, рассуждает блогер Марк Фейгин.

– Дело Тимура Иванова, конечно, безусловно, не является сиюминутным. Я думаю, решения были приняты уже достаточно давно. Наверное, все этапы согласования были о том, что его берут под стражу и обвиняют в совершении преступлений. Я думаю, Путин это решал окончательно, уже после этого решение доводилось до Шойгу и всех остальных. Связано ли это с инаугурацией, какими-то политическими вопросами? И да, и нет. Это может быть публичной демонстрацией того, что в армии наводится порядок, что разворовка, которая была, будет прекращена. Хотя на самом деле коррупционные дела и скандалы на уровне Министерства обороны бушуют не в первый раз. Но у людей, которые привлекались, уровень был гораздо ниже. Тимур Иванов – фигура значимая: это долгие годы близкий к Шойгу человек. Но в целом я склонен думать, что это некая внутривидовая борьба. Потому что командой Шойгу осваиваются огромные финансовые потоки, и наверняка есть интересанты, которые хотели бы на этих потоках сидеть. Будет не Тимур Иванов, а Иван Тимуров, что это изменит? Коррупция прекратится? Нет, деньги потекут в другую сторону. С этой точки зрения Иванов просто выбран крайним. С этим Ивановым связано очень много всего публичного. Чем хорошо посвященное ему расследование ФБК Навального – там собраны все материалы об Иванове, о его богемной роскошной жизни, благодаря во многом его супругам, одна из них выставляла все это в инстаграм. Он этому не только потворствовал, он в этом участвовал. И сейчас, когда идет война, эта роскошная жизнь бьет хвостом по репутации Путина. Потому что, получается, в тылу все разворовано, а Верховный главнокомандующий ничего не делает. В целом я считаю, что эта ситуация связана с перенаправлением денежных потоков в другую сторону, скорее всего, в сторону ФСБ.

– Как вы думаете, какой сигнал сейчас подается российским чиновникам и элите?

– В силовых структурах существует этика, требующая не делать свою частную жизнь достоянием общественности, ничего не выдавать публично. Какой бы ты образ жизни ни вел, все должно быть тайно. Я думаю, что так, как живет Иванов, живут практически все сановники, разницы между Тимуром Ивановым и Шойгу, самим Путиным или любыми лицами из близкого окружения Путина нет никакой. Но никому не приходит в голову это все выставлять напоказ – там это вообще не принято. Ты должен все это богатство скрывать. Пожалуйста, пользуйся, но не надо из этого делать новостную повестку, считает Марк Фейгин.

Политический аналитик Сергей Шелин полагает, что дело против Тимура Иванова – это часть межклановой борьбы российских элит, а его арест связан с желанием Владимира Путина сместить с поста министра обороны Сергея Шойгу

В Москве по подозрению в коррупции задержана крупная чиновница, возможно, связанная с Тимуром Ивановым. Это бывшая первая заместительница председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил целый ряд российских СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По их данным, экс-чиновницу, курировавшую в областном правительстве вопросы здравоохранения, подозревают в получении взяток на сумму не менее 150 млн рублей от компаний, занимающихся ремонтом больниц. При обысках у нее были изъяты крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей. Сама она вину отрицает. Стригункова с января 2020 года была министром здравоохранения Московской области, в мае 2021 года она стала ответственной за здравоохранение в роли зампредседателя правительства и уволилась с этой должности по собственному желанию в марте 2024 года.

Политолог Иван Преображенский полагает, что задержание Тимура Иванова и попытки обвинить его не только в коррупции, но и в госизмене связаны с тем, что российская власть готовится к наступлению в Украине. Таким образом военным, которые постоянно жалуются на нехватку оружия, обмундирования и еды, дан сигнал: расхититель задержан и теперь все будет хорошо.

С самого начала дела против Тимура Иванова и его ареста СМИ выдвинули версию о том, что таким образом власть «копает» под министра обороны Сергея Шойгу, отставки которого якобы хочет лично Владимира Путин. Блогер и общественный деятель Марк Фейгин полагает, что позиции Шойгу по-прежнему крепки:

– У меня риторический вопрос: а что мешает Путину в принципе снять Шойгу, если есть такое желание? Мы опалу Шойгу наблюдали несколько раз, причем в очень критической фазе. Если помните, в 2023 году после харьковской операции в сентябре 2022-го, после оставления Херсона Пригожин на этом коньке очень сильно поездил. Кончилось не так, аппаратно Шойгу и Герасимов удержали и, наоборот, обеспечили себе перед Путиным нормальную индульгенцию, которую он им выдал на дальнейший ход событий. Какой смысл сейчас снимать Шойгу таким замысловатым способом, обвиняя его в коррупции, о чем и так известно? Кстати, жена Шойгу тоже является подрядчиком Министерства обороны, ворует ничуть не меньше, чем Тимур Иванов. Сейчас дела идут не слишком плохо для Министерства обороны и для специальной военной операции. Какой смысл именно сейчас выдумывать сложную схему с отставкой Шойгу, чтобы поменять его? Такой проблемы нет. Я думаю, что если бы Путин хотел, он бы поменял Шойгу сразу с посадкой всех чиновников из окружения. Так не выглядит, Шойгу удерживается в этой должности больше десяти лет. Я думаю, скорее всего, все потоки начинают контролировать другие люди, которые добились от Путина того, что им поручили этим заниматься – военными заказами и всем остальным. Пока я не вижу признаков того, что бьют по клану Шойгу и Воробьевых. Юрий Воробьев – это отец нынешнего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, долгие годы работал в системе МЧС, они с Шойгу большие друзья, сейчас он сидит в Совете Федерации. Взяли Светлану Стригункову, возьмут еще с десяток таких коррупционеров. Мне кажется, что если сейчас система вошла в такую фазу, когда надо кого-то снять, то его просто снимут, – полагает Марк Фейгин.

Иван Воронин, «Радио Свобода»