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Минфин: На госдолг тратим, как на оборону, образование, медицину и спорт вместе взятые

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  • 15.06.2017, 8:14
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Власти косвенно признали приближение дефолта в Беларуси.

На обслуживание внешнего и внутренних долгов Беларусь тратит 10% республиканского бюджета. В прошлом году выплаты по кредитам составили более 7 миллиардов рублей, рассказал в среду в правительстве первый замминистра финансов Максим Ермолович, сообщает tut.by.

За прошлый год государственный долг Беларуси увеличился на 11,7% и достиг 39,2 млрд рублей. Это число в два раза больше доходов республиканского бюджета и составляет 41,7% к ВВП. Критическое значение — 45−50%.

— Масштабные заимствования, связанные с поддержкой реального сектора экономики, реструктуризация обязательств правительства и местных органов власти привели и к росту долга сектора госуправления — на 5,1 миллиарда рублей (14,9%), — уточнил Максим Ермолович.

Основная нагрузка по обслуживанию внешнего долга легла на бюджет. На его погашение было направлено 3,2 млрд долларов.

Несмотря на то, что Минфин считает нынешний размер госдолга «управляемым и обслуживаемым», дальнейший его рост нежелателен и может создать серьезные проблемы.

— Долговая нагрузка на бюджет в 2016 году сравнима с объемом финансирования из республиканского бюджета таких отраслей, как национальная оборона, правоохранительная деятельность, национальная экономика, здравоохранение, физкультура, спорт, СМИ и образование вместе взятые, — провел параллели заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо.


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