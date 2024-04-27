Минского милиционера осудили на три года колонии за фальсификации 27.04.2024, 9:48

Он не справлялся со службой и подделывал протоколы.

Бывший участковый из Минска с 22-летним стажем 29 марта был осужден на три года колонии общего режима и штраф в 12 тысяч рублей за «злоупотребление служебными полномочиями», а именно – оформление фальшивых административных дел и их закрытие после «предупреждения». Приговор опубликовали на Pravo.by.

Имя милиционера и многочисленные детали дела скрыты: подсудимого называют «М.», он родом из города М., гражданин Р.Б., после увольнения со службы работал охранником в ЗАО «П…». Из материалов следует, что он работал в милиции до 2022 года.

Милиционер принял присягу в 2000 году, пошел работать в пункт охраны правопорядка в районе П. (Партизанском или Первомайском), но со службой не справлялся, так как работал там один. Поэтому решил «без вызова лиц составлять и подписывать от граждан объяснения, протоколы разъяснения прав и обязанностей, протоколы о проведении профилактических бесед, а затем выносить постановления о прекращении дела об административном правонарушении с освобождением от административной ответственности».

Затем перешел работать участковым инспектором в район Л. (Ленинский) в опорный пункт на проспекте Р. (Рокоссовского), 109. Там он продолжил делать то же: без участия людей подписывал от них объяснения и протоколы об освобождении от ответственности, так как не успевал работать и хотел быть освобожден от ответственности.

Чаще всего он фальсифицировал протоколы за «нарушение правил пользования жилищными помещениями» (шум ночью), также были фальшивые протоколы за «распитие алкоголя в общественном месте» и «Заведомо ложный вызов милиции». Выявили 14 таких решений.

Так, один из пострадавших, военный Ш., узнал от своего руководства, что «скрыл» от него привлечение к ответственности за «распитие алкоголя в общественном месте». Ш. о таком своем нарушении не знал. Оказалось, что в указанное в протоколе время он был на дежурстве в воинской части, а не там, где «распивал»; почерк в подписанных якобы им документах не его; телефоны Ш. и М. не находились в одной зоне в течение дня, когда они якобы встречались для профилактической беседы.

Милиционер признал вину. По ч. 2 ст. 426 УК РБ ему грозило от двух до шести лет лишения свободы. Осудили на три года колонии общего режима и штраф в 12 тысяч рублей, а также лишение права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет, его сразу взяли под стражу. Также наложили арест на его холодильник-морозильник, телевизор, стиральную машину и денежные средства на счете.