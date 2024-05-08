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Силовики задержали за коррупцию 23 человека

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  • 8.05.2024, 12:49
  • 2,392
Силовики задержали за коррупцию 23 человека

Это должностные лица предприятий строительного и агропромышленного сектора.

Министерство внутренних дел опубликовало видеоролик, в котором похвалилось результатами работы ОБЭП, выявившего коррупционную схему.

На видео один из задержанных, с заблюренным лицом, представляется главным энергетиком одного из предприятий. По его словам, «с октября 2023 года по январь 2024 года он получил «взятку в размере около 800 рублей».

Дальше в ролике показывают, очевидно, еще одну выявленную взятку — разложенные на столе десятки 50-рублевых купюр, а следующий задержанный рассказывает, что является учредителем организации и что «в процессе работы некоторые контрагенты, клиенты просили бонусы за сотрудничество в денежном выражении», но конкретных сумм не называет.

В МВД сообщили, что в качестве взяток передавались «не только деньги» и пообещали рассказать подробности позже.

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