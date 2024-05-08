Диетологи рассказали о пользе пива для женщин и мужчин 3 8.05.2024, 12:52

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Какую дозу напитка можно выпивать в день?

Диетологи утверждают, что не стоит отказываться от популярного пенного напитка. Ведь пиво производится из натуральных продуктов, которые несут определенную пользу нашему организму. Впрочем, следует соблюдать меру.

Пиво имеет некоторые преимущества для здоровья. В частности этот напиток снижает риск сердечных заболеваний и остеопороза. Однако чрезмерное потребление пива опасно, ведь приводит к развитию рака, заболеваний печени, сердца и сосудов.

Производители производят пиво путем брожения крахмала (обычно это ячменный солод) с дрожжами. В процессе варки современного пенного напитка также используют хмель и ароматизаторы. Обычно пиво содержит 3,5-10% алкоголя.

Пищевая ценность

Хотя люди обычно воспринимают пиво как напиток с низкой питательной ценностью, на самом деле в нем содержится немало минералов, витаминов и аминокислот.

кальций; медь; железо; магний; марганец; кремний; селен; фтор; фосфор; калия; натрия; цинк;

витамин В1, или тиамин; витамин В2, или рибофлавин; витамин B3 или ниацин; витамин В5, или пантотеновая кислота; витамин B6 фолат холин; витамин В12, или кобаламин; витамин А; витамин Е; витамин D; витамин К;

аланин; аспарагиновая кислота; глутаминовая кислота; глицин; пролин.

В чем польза пива для женщин и мужчин

Пиво в небольших количествах может оказать положительное влияние на здоровье. Оно способно даже снизить риск развития определенных заболеваний.

Болезни сердца

Некоторые исследования показывают, что употребление пива может помочь снизить риск сердечных заболеваний. В частности, недавняя обзорная статья от 2020 года доказывает, что люди, потребляющие пиво в умеренных количествах, имеют более высокий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности — или «хорошего» холестерина, лучшую эластичность сосудов и более высокие уровни аполипопротеина А1.

В 2016 году также были проведены исследования, показавшие, что потребление пива от низкого до умеренного, которое определяется как до 1 напитка в день для женщин и до 2 напитков в день для мужчин, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Нейродегенеративное заболевание

В исследовании 2019 года утверждается, что умеренное употребление пива может помочь снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Контроль уровня сахара в крови

Исследование 2018 года пришло к выводу, что употребление алкоголя от низкого до умеренного связано с повышением уровня сахара в крови и снижением риска развития диабета 2 типа.

Другое исследование, проведенное в 2019 году, показывает, что умеренное употребление алкоголя может снизить риск развития деменции.

Остеопороз

Остеопороз приводит к тому, что кости становятся хрупкими и более восприимчивыми к переломам. Риск этого заболевания возрастает с возрастом человека.

Некоторые исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя может помочь снизить риск остеопороза. Например, исследование 2019 показало, что женщины в постменопаузе из Южной Кореи, которые выпивали небольшое количество пива 2-3 раза в неделю, имели более высокую плотность костей, чем южнокорейские женщины в постменопаузе, которые не употребляли пенный напиток.

Какие могут быть побочные действия из-за употребления пива

Хотя употребление пива может иметь положительные последствия для организма, это возможно только тогда, когда люди пьют его в умеренных количествах. Чрезмерное употребление приводит к побочным действиям, в частности:

рак;

печеночная недостаточность;

сердечно-сосудистое заболевание;

диабет;

заболевание поджелудочной железы;

инфекционные болезни;

нервно-психические заболевания;

увеличение веса;

депрессия.

Какая доза пива полезна для здоровья

Итак, какое умеренное количество пива в день? В диетических рекомендациях для американцев на 2020-2025 годы предлагается употреблять не более 350 мл пива в день. Больше может иметь отрицательные последствия для здоровья.

Конечно, пить пиво можно только тем, у кого нет до этого противопоказаний. Поэтому перед употреблением рекомендуется обратиться к врачу.