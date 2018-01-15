Водитель: Авторынок «Ждановичи» - вертеп лжи и обитель лицемерия 14 15.01.2018, 11:36

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История покупки Volkswagen на авторынке в Ждановичах.

Дело было в Минске пять лет назад. Только я продал свою первую машину и подсобрал небольшую сумму, как решил купить другую. Как водится, поновее, помоднее и т.п. Имея в свои 33 года небольшой водительский стаж, минимальные познания в технической части авто и 7500 вражеских денег, я с голым энтузиазмом и "опытным другом"-дизелистом отправился на поиски автомобиля своей мечты. Искали где-то недели две: звонили по объявлениям, ездили по рынкам, но подходящего варианта не было. Хоть и не хотелось, но ничего не оставалось, как снова отправиться прочесывать "Ждановичи" - этот вертеп лжи и обитель лицемерия, пишет Виктор Турко для сайта (abw.by abw.by).

Являясь на тот момент фанатом VAG, искал Volkswagen Passat B5, желательно дизель. Но, как и при выборе первой машины, на хороший Passat, конечно же, денег не хватало, продавцы уступать не хотели. Поэтому смотрели то, на что хватает денег. Без машины уходить в этот раз уже не хотелось.

И вот, наконец, интересный вариант. Volkswagen Bora 2000 года, 1.9 турбодизель, седан, серебристый "металлик". Машина как будто только с конвейера. Чистая, аккуратная, в салоне приятно пахнет, под капотом ни пылинки, ни капли масла, будто все новое, мотор "шепчет". Три молодых "перекупа" танцуют и рассказывают про все прелести и все плюсы этой машины. Мой приятель с видом и взглядом опытного автомобилиста важно охаживал машину и присматривался к разным деталям, насколько позволяла погода. А погода, я вам признаюсь, была отвратительная: март, ноль градусов, слякоть и снежная жижа под ногами. В общем, классика жанра.

Сел в машину - хорошо, удобно, все нравится. Ну, думаю, проеду чуть-чуть. Проехал - тоже все понравилось: сижу как влитой, только что-то снизу все время брякало. Но это, говорят, ерунда: "Стойку стабилизатора поменяешь - копейки стоит".

Итак, господа, стартовая цена - 7950 "условных". Ну, думаю, никогда они мне столько не уступят. "Могу дать только 7100, максимум 7200, - говорю. - На обслуживание, резину и т.д. надо оставить немного. Короче, извиняйте, ребята, видно, я не ваш покупатель". Пошушукавшись между собой, ребята говорят: "Хрен с тобой, забирай".

Переоформили, еду домой. Счастью нет предела, эйфория. Только вот брякает снизу что-то все время. Ай, думаю, ладно, стойку там какую-то поменять надо - копейки. Приезжаю домой, любуюсь машиной. Открываю багажник - вижу, что ребята забыли преобразователь тока в багажнике, к которому они ноутбук подключали. "А это тебе бонус от "перекупов", - смеется друг. Я, наивный, хотел еще им его вернуть - они же ко мне с душой!

Как выяснилось потом, им надо было в багажнике забыть минимум почку, чтобы покрыть мне все затраты на ремонт этой машины. Это тогда я не обратил внимания, что год на самом деле 1999-й, что машина практически четыре месяца на "транзитах" мертво стояла на рынке и никто ее не покупал. Только потом я понял, почему же такую скидку сделали ребята, хотя и на этом спасибо.

И вот что я имел в сухом остатке по прошествии небольшого времени. Машина, конечно же, бита была не раз. Об этом говорил тот факт, что все кузовные элементы автомобиля имели разный оттенок, зазоры "плясали". Дыра в пороге такая, что рука пролезала, - позже я полведра земли оттуда выколупал. "Мертвая" турбина, забитый EGR, подтекающая рулевая рейка, напрочь отсутствовавший передний стабилизатор вместе со стойками, естественно, неработающий "кондей".

Все это - на фоне задних колес домиком (резина изнутри подъедена - вероятно, последствия аварии). В багажнике лысая, зато полноценная "запаска" и целая куча прочих нюансов - всего не упомнишь. В общем, не машина, а мечта. Но речь не об этом. Самое смешное, что когда я поехал делать развал-схождение, механик на СТО, подняв машину, сказал с удивлением: "Ого, да у тебя тут полный привод".

Аплодисменты, занавес.

Почти внедорожник

Оказывается, бывают Volkswagen Bora в кузове седан на полном приводе (4motion), и я его купил. И это главное, что утаили те трое ребят от меня. Многие скажут: "Ну и что тут такого? Наоборот плюс, считай - внедорожник". Отвечу одно: для тех, кто не знает, машина в такой комплектации очень редкая, а наличие сзади дополнительных узлов и агрегатов делает ее неликвидной на вторичном рынке.

Что касается передней подвески, там все просто: McPherson, кое-что подходит от Golf 4, исключением является только 6МКПП - это редкость на такой машине. Если что полетит - не найдете. Но не дай бог, у вас "накроется" что-то сзади - готовьтесь заказать это из самой Германии как минимум за бешеные деньги, естественно. Поверьте мне: нашим продавцам проще отмахнуться от вас, сказав, что "нет в наличии", чем ковыряться в каталогах в поисках каких-то там задних пыльников на древнюю машину. Остается "колхозить" и мудрить своими руками.

Имея семью и двух детей, конечно, не из какой Германии я ничего не заказывал. Просто менял что мог, когда позволяли финансы, и старался поддерживать в нормальном состоянии. Многое вообще сам делал, опять-таки опыт! Так у нас появился новый член семьи Борька.

Итог

Ребята, я ни о чем не жалею. Машиной я все равно доволен. Помню, как в минус 27 давал "прикуривать" соседям, как в снегопад по бездорожью, когда был "Хавьер", забирал дочку из садика и помогал другим автолюбителям выехать из сугробов. Ну а что, полный привод же! Чувство было, будто на внедорожнике. Три года ездил и как скажу, что полный привод, у всех сразу "бомбит" и шок. Думаю, что в далеком 1999-м машина была вообще огонь. Дочка до сих пор вспоминает Борьку.