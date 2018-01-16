Кто из известных советских актеров закончили свои дни в нищете 2 16.01.2018, 12:37

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Слава, успех и признание – величины переменчивые и непостоянные.

Вчерашние кумиры миллионов зрителей нередко оканчивают свои дни в полном одиночестве и забвении, оказавшись без средств к существованию, без помощи и поддержки близких, коллег и поклонников. Такая участь не минует даже самых знаменитых и успешных актеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Владимира Ивашова прославила главная роль в фильме «Баллада о солдате», в 1960-1970-х гг. его имя было известно каждому зрителю в СССР. Начиная с 1980-х гг. он стал все реже появляться на экранах, а вскоре и вовсе остался без ролей в кино. Из театра его уволили по сокращению штата. Поклонники не могли поверить своим глазам, когда встретили своего кумира в метро в робе строителя. Чтобы обеспечить свою семью, ему действительно пришлось устроиться на стройку простым рабочим. Так актер подорвал здоровье, у него открылась язва желудка, и в 1995 г. он скончался.

Сергея Филиппова называли «королем эпизода»: он снимался преимущественно в ролях второго плана, но создавал такие запоминающиеся образы, что был невероятно популярен и любим зрителями. Чего только стоят шведский посол в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и лектор из «Карнавальной ночи»! Однако сам он не любил своих гротескных персонажей – его часто отождествляли с его героями и не предлагали серьезных драматических ролей. Филиппов стал замкнутым и раздражительным, перестал общаться с друзьями. Первая супруга актера эмигрировала в Америку, забрав с собой сына. Второй его брак тоже не был счастливым. Последние годы актер провел в одиночестве и тяжелой болезни – у него обнаружили опухоль головного мозга, и он страдал от сильных головных болей. Его тело обнаружили в квартире только спустя 2 недели после смерти.

На счету Николая Парфенова было больше 130 ролей в кино. Он запомнился зрителям по фильмам «Семь стариков и одна девушка», «Искренне ваш», «Афоня». В 1960-1980-х гг. он был одним из самых востребованных киноактеров. Но на склоне лет актер во время инфляции 1992 г. потерял все свои сбережения и жил в полной нищете. Приемные дети и внуки вынесли из квартиры все ценные вещи и мебель, оставив старика в полном одиночестве без средств к существованию. В 1999 г. актер ушел из жизни.

Фильмы с участием Алексея Смирнова стали классикой советского кинематографа: «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке», «В бой идут одни старики», «Операция Ы и другие приключения Шурика». Звездой кино он стал уже в зрелом возрасте – перед этим Смирнов прошел войну и покорил театральную сцену. Всю жизнь Алексей Смирнов был одинок и до конца дней проживал в коммунальной квартире вместе с матерью. В 1978 г. у актера случился сердечный приступ. В течение полугода, которые он провел в больнице, его навещал только бывший коллега и близкий друг Леонид Быков. А вскоре режиссер трагически погиб в автокатастрофе. Узнав о смерти друга, актер запил. А вскоре начались осложнения, вызванные ишемической болезнью сердца. В возрасте 59 лет Алексей Смирнов ушел из жизни. Долгое время на его могилу никто не ходил. Заросшую травой, ее обнаружили случайно только спустя 25 лет.

Георгий Вицин был одним из самых популярных актеров советского кино, во многом благодаря знаменитым комедиям Гайдая. Немногие зрители даже не догадывались о том, что актер, которого все привыкли видеть на экранах в комическом амплуа, в реальной жизни был очень скромным и замкнутым человеком, а с возрастом эти качества стали усугубляться. Актер избегал общения с поклонниками и малознакомыми людьми, отказывался от предлагаемой помощи, вел затворнический образ жизни. А поскольку в последнее время он практически не снимался, оказался в крайне стесненных материальных условиях. Актер не взял денег даже тогда, когда Союз кинематографистов передал их ему в больницу. И это при том, что он тяжело болел и жил впроголодь. По свидетельству соседей, на улицу Вицин выходил только для того, чтобы покормить голубей и бездомных собак. В 2001 г. актер ушел из жизни.