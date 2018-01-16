The Washington Examiner: Похоже, Россия только что убила кое-кого на земле британской короны 7 16.01.2018, 16:43

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Россия, если ее не сдерживать, пойдет на обострение.

Журналист The Washington Examiner, (перевод - inopressa.ru) Том Роган комментирует сообщения о том, что тело латыша Микуса Альпса, который воевал вместе с украинскими добровольцами против вторжения России на Юго-Восточную Украину, было найдено в сгоревшем автомобиле на британском острове Гернси.

"Гернси, небольшой остров в Ла-Манше, - место обычно тихое и мирное. Но, по словам друзей-добровольцев Альпса, в последние месяцы ему все чаще угрожали. По информации украинской прессы, Альпс поставлял автомобили украинским силам, сражающимся с боевиками, которых поддерживает Россия", - передает Роган.

Это определяет мотив, пишет журналист: "Российские спецслужбы неотступно стараются заставить покориться тех, кто противостоит интересам Путина на Украине".

Рассматривая на фотографии обгоревший автомобиль, автор пишет, что огонь был чрезвычайно интенсивным, и степень ущерба и ограниченные скелетные останки свидетельствуют о "причастности обученных убийц, а не обычных головорезов". "Однако более важно то, что останки скелета были обнаружены на сиденье водителя, - добавляет Роган. - Это отдает особым фетишем российской разведки, которая, можно сказать, превращает смерть в зрелище. Вместо того чтобы просто устранить объект, русские любят при этом передавать агрессивные предупреждения". Убийцы хотели указать на особую связь между деятельностью Альпса на Украине и его смертью, полагает автор.

Роган напоминает также о недавнем обещании британских властей "принять жесткие меры в отношении операций российских спецслужб в Соединенном Королевстве". Это убийство может быть российским сигналом Лондону: "Нас не сдержать".

"Если действительно так, это предупреждение и для нас, - считает журналист. - Поскольку США теперь предоставляют Украине боевое оружие, мы должны осознавать, что Россия, если ее не сдерживать, пойдет на обострение".