В Беларуси назвали самую популярную улицу 11 17.01.2018, 19:17

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Название этой улицы встречается в 5 056 населенных пунктах страны.

Самая популярная улица в Беларуси - Центральная, сообщили БелТА в отделе геоинформационных систем Национального кадастрового агентства (НКА) Государственного комитета по имуществу.

Улица Центральная встречается в 5 056 населенных пунктах страны, Молодежная - в 2 166, Садовая - в 2 165.

Рейтинг составлен согласно результатам работы по созданию единой базы географических данных об адресах. Всего в Беларуси насчитывается 23 320 населенных пунктов, в том числе 115 городов.

"Проводится активная работа над систематическим присвоением адресов объектам, не зарегистрированным в регистре недвижимости, а также над восполнением недостающей информации об адресах в отношении зарегистрированных объектов. Официальным источником информации об адресах является реестр адресов. На момент его внедрения в эксплуатацию в 2010 году большое количество объектов недвижимости оставалось без соответствующего адреса в реестре - из-за того, что госрегистрация недвижимости, прав и сделок, в рамках которой присваивается адрес, осуществляется по заявлению, поданному заинтересованным лицом, например, собственником", - рассказали в НКА.

С 2013 года в реестр внесено свыше 1,3 млн адресов земельных участков и капитальных строений, всего же там содержится более 5,5 млн адресов объектов недвижимого имущества. Проект по систематическому присвоению адресов объектам недвижимого имущества продолжается. В планах новые подходы к контролю качества адресов, модернизация программного обеспечения по ведению реестра наименований улиц и дорог, актуализация адресов объектов недвижимого имущества, автоматизация процессов выдачи информации.

"Чтобы адресная система Беларуси в 2018 году продолжала отвечать требованиям, которые к ней предъявляются со стороны власти, бизнеса, граждан, а покрытие адресами недвижимости территории страны стремилось к 100%, планируется обязательное использование самых современных информационных технологий, инструментов и подходов в сфере геоинформатики, геомаркетинга и земельном администрировании", - подчеркнули специалисты.

Реестр адресов Беларуси - государственный информационный ресурс, который является частью государственного земельного кадастра, содержащий пространственно привязанную и обновляемую информацию об адресах.