Bloomberg: ОПЕК ожидает роста конкуренции с США 1 18.01.2018, 18:43

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Картель проведет встречу для пересмотра стратегии по уменьшению перенасыщения мирового нефтяного рынка.

ОПЕК увеличил свой прогноз по росту поставок нефти от конкурирующих стран за пределами картеля после того, как баррель марки Brent вырос до 70 долларов.

Уменьшение добычи ОПЕК успешно уменьшило глобальные запасы и подтолкнуло цены до самого высокого за три года уровня. Но организация беспокоится из-за того, что конкуренты, такие как США, начнут еще активнее наращивать свое производство, пишет Bloomberg (перевод - zn.ua).

"Высокие цены на нефть влекут за собой еще больше поставок на рынок, в частности в Северной Америке", - говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В картеле ожидают, что в 2018 году поставки нефти из-за пределов картеля вырастут на 160 тысяч баррелей в день, то есть до 1,15 миллионов баррелей ежедневной добычи. Кроме того, ожидается, что только США увеличат свой ежедневный добычу на 110 тыс. баррелей - до 820 тысяч. При этом, в картеле прогнозируют, что этот рост произойдет за счет традиционной добычи. В сфере добычи сланцевой нефти в ОПЕК ожидают сокращения на 1,1% - до 5:42 миллионов баррелей в день.

Страны картеля и партнеры включительно с Россией встретятся в выходные в Омане для пересмотра стратегии по сокращению перенасыщения глобального рынка нефти.

Напомним, ранее ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти до конца 2018 года.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркменистана к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Однако Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК. Окончательное решение будет принято в ноябре.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.