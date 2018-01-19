Контрабандные сигареты из Беларуси ударили по бюджету Литвы 3 19.01.2018, 11:26

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85% контрафактных сигарет поступает в Литву из нашей страны.

Из-за нелегального ввоза в Литву сигарет бюджет этой страны мог потерять более 60 млн евро из-за недобора акциза, сообщает delfi.lt.

Доля контрабандных сигарет в конце четвертого квартала 2017 года в Литве составляла 19,6%, что на 2,1 процентных пункта больше, чем в конце 2016 года (17,5%), говорится в сообщении Национальной ассоциации производителей табачных изделий (НАПТИ).

85% контрафактных сигарет поступает в Литву из Беларуси. Белорусские сигареты составляли 16,8% всех выкуренных в Литве сигарет. Большая часть сигарет поступает в Литву с Гродненской табачной фабрики.

Рост интереса литовцев к белорусским сигаретам в НАПТИ связывают с повышением в Литве акцизов «больше, чем того требует Евросоюз (ЕС)», что побуждает жителей обращаться к нелегальному рынку табачных изделий.