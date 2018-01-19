Пучдемон: Я могу управлять правительством Каталонии удаленно 3 19.01.2018, 16:08

Карлес Пучдемон

Фото: EPA

По словам бывшего главы правительства Каталонии - это единственный выход.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который после отстранения с должности испанскими властями находится в Брюсселе, заявил, что может руководить регионом и удаленно.

Как передает DW, он планирует делать это с помощью "новейших технологий".

"Сегодня крупным бизнесом и научно-исследовательскими проектами, по сути, управляют с помощью новых технологий", - заявил Пучдемон.

По его словам, это единственный выход, так как оказаться в тюрьме из-за уголовного дела, начатого Мадридом после референдума о независимости в Каталонии, он не хочет.

"В тюрьме я бы не имел возможности обращаться к людям, писать, встречаться с людьми. Единственная возможность - продолжать делать это на свободе и в безопасности", - пояснил он.