Евгений Магда: Трамп передал большой привет Лукашенко и его дипломатии 5 19.01.2018, 19:30

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Евгений Магда

Президент США не хочет, чтобы переговоры по Донбассу проходили в Минске.

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы переговоры по Донбассу проходили в Минске. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил по итогам переговоров с президентом США. По его словам, руководители двух стран пришли к выводу, что «Минск-1» находится в тупике, поскольку стороны конфликта не могут договориться, напоминает «Еврорадио».

По мнению директора украинского Института мировой политики Евгения Магды, сегодня большой разницы нет, где будут проходить встречи контактной группы. И тем более, нет большого различия в этом смысле между Беларусью и Казахстаном.

«Степень стратегического партнёрства Казахстана и Беларуси с Россией одинаково высока. И там, и там украинские переговорщики будут чувствовать себя не совсем уверенно. Другое дело, что в Казахстане не было шпионских скандалов с гражданами Украины и других неприятных вещей в двусторонних отношениях. Но на самом деле, площадка для переговоров может быть и в Вене, и Женеве — это не принципиально. Более важно не место переговоров, а их результаты, поскольку конфликт на Донбассе далёк от урегулирования, и это достаточно очевидно», - говорит Евгений Магда.

Ко всему, пока неизвестно, сможет ли Контактная группа нормально работать в дальнейшем, независимо от страны проведения ее встреч, предупреждает Евгений Магда.

«После одобрения Верховной Радой закона «О реинтеграции Донбасса», вообще будет попытка торпедирования Минского переговорного процесса со стороны России и её сателлитов — так называемых сепаратистских республик. Но возможен перенос переговорной площадки — это большой привет Дональда Трампа Александру Лукашенко и его дипломатии. Белорусский правитель говорил, что Минск превращается чуть ли не во вторую Женеву, а оказывается, что совсем и не превращается».