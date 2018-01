В Беларуси эксперты три года слушали диски, ища «экстремизм» 4 19.01.2018, 22:07

Евгений Журавский

Фото: Евгений Тиханович

Все это время аудиопродукцию проверяли на наличие экстремизма.

Ровно через три года минчанину Евгению Журавскому вернули почти все аудиокассеты, CD-диски и виниловые диски, изъятые при налете на концерт в столичном клубе «Пираты» 10 января 2015 года, сообщает правозащитный сайт «Весна».

В заключении Республиканской экспертной комиссии Министерства информации под №100 от 21 сентября 2017 года говорится, что среди поданных на экспертизу материалов обнаружились те, которые имеют признаки проявлений экстремизма.

Такими материалами были признаны виниловые пластинки «The Prowlers», «Produ z enten der froide», «Zla Krew», «Knights of the oppressed», а также вкладыш к диску «Guts out». Также признаки экстремизма эксперты обнаружили на четырех CD-дисках: «Solidari Tat», «Social Workers», «Cios», «Rash revolt in Russia».

За исключением их, все остальное имущество (более 40 наименований) вернули активисту.

Кстати, в комиссию входила редактор первой категории ГУ «Национальная книжная палата Беларуси» Елена Шаран с высшим образованием по специальности «немецкий язык, английский язык». Тем не менее, в заключении отмечено, что «информационная продукция на иностранных языках не исследовалась, так как владение иностранными языками не входит в компетенцию экспертов».

Расшифровку различных аббревиатур, эмблем и логотипов, а также поиск информации о музыкальных коллективах и тексты музыкальных композиций экспертами велись на интернет-сайтах с помощью поисковой системы Google.

Таким образом, самыми «экстремистскими» были признаны те виниловые пластинки, где на обложке была аббревиатура АCAB. Эксперты отметили, что это высказывание оскорбительно для представителей органов правопорядка.

Сам Евгений Журавский считает заключение Республиканской экспертной комиссии смешным и собирается обжаловать его.

Налет на минский клуб «Пираты» произошел вечером 10 января 2015 года. На панк-концерт ворвались сотрудники милиции и ОМОНа в масках, которые поставили всех лицом к стене, а некоторых положили на пол. Не обнаружив наркотиков, милиционеры задержали несколько человек, в том числе и Журавского, который имел при себе диски и виниловые пластинки. Атрибутику и диски забрали на экспертизу, а самому Журавскому вынесли официальное предупреждение — без оценки экспертов.