ДТП под Толочином: водитель взял мобильник и въехал в фуру 16 20.01.2018, 8:28

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Мобильный телефон не позволил водителю быстро среагировать.

19 января утром около 08.00 часов в Толочинском районе произошло серьезное ДТП. В аварию попал микроавтобус с пассажирами и большегруз, передает БелТА сообщение ГАИ УВД Витебского областного исполкома.

Фура «Мерседес» экстренно съехала на обочину из-за лопнувшего колеса. В этот момент на нее и налетел микроавтобус тоже марки «Мерседес». Сообщается, что водитель буса отвлекся на разговор по мобильнику и из-за это не смог адекватно среагировать на ситуацию на дороге.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В ДТП получили травмы разной степени тяжести пассажиры микроавтобуса: двое мужчин доставлены в ближайшую больницу. В тяжелом состоянии в реанимационном отделении находится еще одна пассажирка буса – 26-летняя девушка. Водители обоих авто не получили повреждений.

Известно, что за рулем буса был борисовчанин 1987 года рождения, он нашел попутчиков на специальных форумах о поездках в интернете.