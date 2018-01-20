Велосипедист из Гомеля проехал 100 тысяч километров 6 20.01.2018, 10:32

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Фото: gomel.today

Сейчас молодой человек путешествует по Юго-Восточной Азии.

Идея такого испытания пришла Сергею Ребко в голову, когда он уже «намотал» 25 тысяч километров на онлайн-счетчике для спортсменов «Страва». Немного подумав, Сергей решил, что можно чем-то удивить людей. На онлайн-счетчике еще не было ни одного участника из Беларуси, кто успел бы достичь ста тысяч километров, и велосипедист решил стать первым, пишет gomel.today.

Фото: gomel.today

На данный момент Сергей проехал уже почти всю Украину, оставив восточную часть в планах на май этого года. В одиночку проехал расстояние между Анапой и Адлером по горным серпантинам. В дальнейшем у спортсмена планы проехать расстояние между Минском и португальским городом Порту, да и Юго-Восточная Азия объезжена еще не вся.

Фото: gomel.today

Во время написания материала Сергей с командой находился в Бангкоке, проехав по Азии уже больше трёх тысяч километров. Они практически обогнули Таиланд внутри его границ, не заезжая в горы (хотя такие планы у велосипедистов есть). Дальше путешественники двинутся на Пхукет, а потом в Малайзию на Куала-Лумпур. Там путешествие должно завершиться перелетом до Москвы, а оттуда в родной Гомель.

Фото: gomel.today

План поездки по Таиланду составлялся с учетом передвижения только по второстепенным дорогам, чтобы сократить до минимума перемещение по трассам и автомагистралям. Велопутешественники проехали 650 километров вдоль Меконга — река служит границей между Таиландом и Лаосом. В Малайзии у Сергея в планах забраться на самую высокую гору в стране — вершину Кинабалу, которая возвышается на четыре с лишним километра над уровнем моря. По расчётам велосипедиста, восхождение должно занять два дня.

Фото: gomel.today

По словам Сергея, Таиланд — страна, приспособленная для велосипедистов. Здесь много велодорожек с хорошим освещением. В стране много мотоциклов, поэтому по всем трассам есть огромные технические зоны для их обслуживания. Вокруг хватает маленьких кафе на улицах, куча хостелов и гостиниц, но если есть желание, то можно бесплатно переночевать в храме — накормят и напоят гарантированно. Вплоть до того, что ночлег можно найти в полицейском участке, и речь не идет о том, чтобы провести ночь в обезьяннике. Полицейские окажут вам прием — накормят и уложат.

Фото: gomel.today

«Таиланд — первая страна в списке, которая подойдет для велопутешественника. Захотел воды со льдом, — пожалуйста, в любом кафе бесплатно. Бывают даже столбики с надписями, что здесь можно набрать воды, — делится Сергей впечатлениями, — Ананасы или бананы стоят копейки. Автомобили и грузовики уступают дорогу велосипедистам — это вам не Гомель. Отличная страна, не зря тут так много туристов. В Тае есть и горы высотой 2,5 километра, и море, и развлечения, и приятные цены почти на все».

Фото: gomel.today

По словам Сергея, одно из главных достоинств Таиланда — дороги. Можно свернуть на любую дорогу и она будет в идеальном состоянии. К левостороннему движению привыкнуть можно за полчаса. Трафик на дорогах поделен 70 на 30 — при этом большая часть приходится на двухколесный транспорт.

Фото: gomel.today

Вдоль дороги тайцы продают еду, которую готовят прямо при клиенте. Все происходит без какого-либо меню, просто показываешь на ингредиенты, а потом из них что-то получается. Найти где перекусить возле дороги — такой проблемы не стоит никогда.

Фото: gomel.today

«Как только выходишь из аэропорта, первым делом ощущается духота, как в бане. Температура +33°С , но ощущается как наши +27°С. При такой температуре тайцы могут ездить в куртке, штанах, шлеме, маске на всё лицо, но зато в шлепанцах», — рассказывает Сергей в своем паблике «ВКонтакте».

Фото: gomel.today

Получить тайскую визу можно в Москве. Можно самостоятельно заниматься подачей документов, а можно это сделать через турфирму. Виза Сергею обошлась в 130 рублей, для белорусов она дается на два месяца. Визу в Лаос или Камбоджу можно купить прямо на границе за 30$, а во Вьетнаме можно две недели находиться без визы. В планах у Сергея устроить по этим странам велозаезд на 3000-4000 километров.

Фото: gomel.today

Сергей Ребко сторонник минимализма — в поездки на дальние дистанции велосипедист берет только самое необходимое. Нетбук для работы, телефон, деньги, паспорт, велозамок, «аптечку» для велосипеда и минимум повседневных вещей. Поездка по Юго-Восточной Азии обошлась Сергею примерно в 1000-1200$ без учета стоимости билетов. Путешественник советует брать деньги с собой наличными в долларах.

Сергей ездит на шоссейном велосипеде «Cannondale Synapse». Багажник на такой велосипед не прикрепить, поэтому приходится вешать «консольник» под седло, а нетбук возить в рюкзаке. Такая нагрузка очень нежелательна для спины, когда приходится крутить педали по шесть часов в день. Специального оборудования никакого на велосипеде нет. Единственный «апгрейд» — держатель телефона на руле.