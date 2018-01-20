Бизнес просит проверок 2 20.01.2018, 15:11

5,770

Фото: tut.by

Предприниматели из регионов просят отменить двухлетний мораторий на проверки новых предприятий.

Нашлись те, кто использует вето для серых схем работы, убивая бизнес остальных.

Нетипичная инициатива предпринимателей обсуждалась 15 января на заседании Совета по развитию предпринимательства. На встрече присутствовали председатель Совета Александр Турчин, а также министр экономики Владимир Зиновский, сообщила газете «Белорусы и рынок» член Совета, предприниматель Жанна Рогова.

Поводом для дискуссии стали массовые жалобы белорусских предпринимателей из регионов на магазины, подконтрольные узбекским бизнесменам. Последних обвиняют в нечестной игре: сокрытии части выручки, обходе процедур сертификации, недоплате налогов и таможенных сборов, что позволяет им торговать по заниженным ценам. Проблема на слуху у многих, в том числе у представителей госструктур и контролирующих органов, однако решить ее до сих пор не удавалось.

Большинство магазинов, к которым накопились претензии, открылись относительно недавно, и в их отношении действует двухлетний мораторий на проверки. Максимум, что могут сделать контролеры, — наведаться к ним в рамках мониторинга.

К слову, мониторинг провели. Результат: были зафиксированы многочисленные нарушения — от отсутствия кассовых аппаратов и до недостоверной маркировки продукции. Однако в большинстве случаев магазины отделались лишь рекомендациями по устранению нарушений и продолжили бойкую торговлю дешевым импортом.

Собственники магазинов объясняют свой коммерческий успех низкой торговой наценкой в пределах 15 %. Зафиксировать же нелегальный оборот товаров и сокрытие части выручки мониторинг не может. Это под силу только полноценной проверке.

По итогам заседания Совета решено обратиться к правительству с просьбой назначить внеплановые проверки субъектов торговли, которые подозреваются в использовании серых схем и в которых мониторинг зафиксировал различные нарушения.

Возможно, также будет сформулирована просьба подготовить изменения в указ от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в части двухлетнего моратория на проверки. Впрочем, вряд ли есть смысл полностью отказываться от моратория. Компромиссным решением может стать расширение перечня случаев, в которых могут быть назначены внеплановые проверки.

«На заседание совета мы пригласили предпринимателей из разных регионов. Выслушали всех, ведь за ними стоят тысячи людей, работающих на рынках, и на этот раз появилась реальная надежда на изменение ситуации», — заявила Жанна Рогова.

По словам спикера, наиболее остра проблема в малых городах, таких как Петриков или Новогрудок. Там в условиях относительно низких доходов и значительной доли пожилого населения основные продажи замыкают на себе те, кто предлагает товары по более низким ценам. Магазины, активно практикующие серые схемы, оказались в более выгодном положении, а те, кто работает по-честному, — на грани разорения.

Жанна Рогова также считает, что мораторий на проверки, возможно, хорош для крупных населенных пунктов, однако в малых городах сложилась иная ситуация. Там местные предприниматели хотят корректировки этой, казалось бы, либеральной и прогрессивной нормы.

В Совете по развитию предпринимательства подчеркивают, что категорически против развития в белорусском обществе ксенофобских настроений. Никто не ставит задачу выгнать из страны узбекских бизнесменов, цель — добиться того, чтобы все играли по одинаковым и честным правилам и чтобы на рынке были созданы условия для добросовестной конкуренции.