День киборгов: сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта 5 20.01.2018, 15:54

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Киборги героически защищали стратегический объект 242 дня.

20 января отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта. В этот день три года назад упали стены Донецкого аэропорта. Киборги героически защищали стратегический объект 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, «Градов», минометов и танков, работали снайперы, пишет unian.net.

Киборгами непокоренных украинцев назвали сами террористы. Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях.

О несокрушимых киборгах снят художественный фильм, который вышел в 2017 году. После кровопролитных боев аэропорт стал символом героизма для всех украинцев.