«Хочешь разорить государство — дай волю архитекторам!» 8 20.01.2018, 16:08

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Фото с сайта nv-online.info

Для Беларуси, кажется, этот тезис сейчас как никогда актуален.

Известный архитектор Геннадий Дулевич критически взглянул на некоторые здания, которые просто нельзя не заметить в Минске. О том, что именно из новейшей белорусской архитектуры режет его профессиональный глаз, Дулевич рассказал nv-online.info:

— В начале 90-х годов ЮНЕСКО рассматривал вопрос о присвоении звания памятника мирового наследия проспекту Независимости (ранее этот проспект назывался именем Франциска Скорины), — говорит Геннадий Дулевич. — В то время я являлся делегированным архитектором ЮНЕСКО в Беларуси и России по программам «ЮНЕСКО—Чернобыль». Моим куратором был координатор программ архитектор Роман фон Зесло. Он предложил мне сделать фотосъемку проспекта c моей точки зрения – так, как я вижу заметные архитектурные объекты в прямом смысле слова, от Академии наук до Дома Правительства, от Лангбарда до Лангбарда.

Архитекторы ЮНЕСКО Роман фон Зесло, Лефевр, Вельмино, Лаплан неоднократно посещали Минск, а значит, все объекты знали хорошо. Мои фотографии им понравились. Поинтересовался судьбой проекта я лишь спустя два года, ведь если бы все прошло успешно, то о нем уже бы знали все и везде. Роман фон Зесло достал стопку моих фотографий вместе с другими фотографиями – мол, найди сто отличий. Ну вот, например, перекресток улицы Ленина и проспекта, где все видовые точки закрыты этими «жабами» – переходами под проспектом. Мне кажется, в этом смысле наиболее удачно сделан переход на «Октябрьской» через здание. А эти «жабы» , мягко говоря, далеко не самый удачный вариант с точки зрения архитектуры. Выглядят ужасно.

Фото с сайта nv-online.info

Например, в Париже сделаны ажурные крышки над подземными переходами, они продуманы до мелочей! У нас все иначе.

Другие негативные точки Минска: сквер на улице Ленина, благоустройство около 1-й областной клиники и другие. Эти творения зачеркнули Лангбарда, Короля, Заборского и других. Надеюсь, не навсегда. Это был, пожалуй, первый пример, когда я увидел безответственное отношение моих некоторых коллег к творчеству.

Фото с сайта nv-online.info

Нет, они вроде бы хорошие, просто заменили лозунг Георгия Заборского «Линия, живи!» на лозунг «Что хочу, то и делаю!». А что же согласующие организации, почему молчит Союз архитекторов?

Возьмем, например, микрорайон «Каменная горка». Это надо же так людей не любить! Дом на доме! Это даже не тары для жилья, а значительно хуже – каменные мешки. Причем настроены так плотно, что если снегом все завалит, спецтранспорту будет весьма непросто проехать!

Фото с сайта nv-online.info

Одним словом, очень сильно это творение отстало от микрорайона «Зеленый луг» архитектора Левина, где панельные дома размещены в гармонии с ландшафтом.

Фото с сайта nv-online.info

Здание «Национального Олимпийского Комитета» — это не архитектура, а елочная игрушка. Кто-нибудь анализировал отношение общей площади к рабочей, и сколько денег пущено фактически на ветер! Так называемый вестибюль «Бизнес-центра» НОКа начинается с буфетика. Так даже буфеты железнодорожных вокзалов районных центров шикарнее! А где там лифты? До них как до канадской границы!

Фото с сайта nv-online.info

Выходишь из «Бизнес-центра» в сторону проспекта Победителей, а гранитное мощение ведет к бордюрному камню проезжей части проспекта, и люди дорожки по газону сами протоптали…

На проспекте Машерова есть здание, которое проектировалось для «Беларуськалия», к нему еще кристалл прилеплен нескромный. Хороший, кстати, радиатор для проспекта. Зашли мы как-то с коллегой вовнутрь — ни формы, ни функции… Уважаю своих коллег, но, на мой взгляд, это совершенно не то здание, которым надо гордиться! Уродливая архитектура, на мой взгляд…

Канцлер Бисмарк когда-то изрек: «Хочешь разорить государство, дай волю архитекторам». Это касается, безусловно, не всех. Но для нас, кажется, этот тезис сейчас как никогда актуален…