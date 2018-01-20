ЕС будет получать 35% энергии от возобновляемых источников к 2030 году 2 20.01.2018, 18:53

«Зеленая энергетика» перестает быть просто перспективным проектом.

Евросоюз также установил краткосрочные цели: чистая энергетика должна обеспечивать 20% от общего энергопотребления уже к 2020 году. А с 2021 года в ЕС нельзя будет использовать пальмовое масло в качестве биотоплива, пишет hightech.fm cо ссылкой на Nature.

Европарламент поддержал меры, которые помогут ЕС перейти на чистую энергетику. К 2030 году более трети всей потребляемой энергии будет поступать от солнечных и ветровых электростанций. Ранее планировалось, что возобновляемые источники составят лишь четверть энергопотребления Евросоюза. Правда, пока решение европейских законодателей не имеет юридической силы. Парламентариям еще предстоит провести переговоры с правительствами отдельных стран, которые могут попытаться немного снизить планку.

Основные усилия будут направлены на сокращение парниковых выбросов. По их объему Евросоюз занимает третье место в мире (после Китая и США) — на его долю приходится 10% общемировых выбросов СО2. Во исполнение Парижского соглашения по климату ЕС принял решение сократить выбросы на 40% к 2030 году, чтобы вернуться к уровню 1990 года. Месяц назад несколько европейских стран выступили за то, чтобы к 2030 году 27% от общего энергопотребления Евросоюза обеспечивали ветрогенераторы, биотопливо и солнечные электростанции, а не атомная энергетика. Но некоторые члены парламентской экспертной комиссии по промышленности, исследованиям и энергетике посчитали, что этого недостаточно и назвали другую цифру — 35%. Европарламент поддержал их в этой инициативе.

Также ЕС установил краткосрочные цели: чистая энергетика должна обеспечивать 20% от общего энергопотребления к 2020 году. Сейчас это 17%. Конечно, это средняя цифра — в некоторых странах возобновляемые источники начинают доминировать. Так, в Швеции они обеспечивают более 50% общего энергопотребления, в Финляндии — 40%, а Германия планирует начать агрессивный переход на чистую энергетику в ближайшие 10 лет. Другие страны, например, Великобритания и Нидерланды, пока отстают. Помимо всего прочего, Европарламент хочет законодательно поддержать необходимость увеличения энергоэффективности зданий до 35% после 2021 года.

Критики программы считают, что в погоне за чистой энергетикой все больше стран начнут использовать технологии сжигания биотоплива. Это принесет ненамного меньше вреда атмосфере и никак не уменьшит количество парниковых выбросов. В частности, ученые обеспокоены применением лесной биомассы, которое способствует высвобождению СО2. Около 700 ученых написали обращение в Европарламент с просьбой запретить подобную практику. Тем не менее, законопроект не предполагает прямого запрета — он лишь предусматривает, что в приоритете должно быть сжигание древесных отходов, а не вырубка живых деревьев. Однако, с 2021 года под запрет попадет биотопливо из пальмового масла. Это вызовет бурный протест со стороны Малайзии — главного поставщика этого продукта в Европу.

Власти Шотландии заявили, что уже к 2020 году регион на 100% перейдет на энергию воды, ветра и Солнца. Сейчас доля возобновляемых источников в энергобалансе этой части Великобритании оставляет 60%. При этом, Шотландии удается переходить на возобновляемую энергетику без каких-либо финансовых проблем. Последние технологические достижения доказывают, что больше не нужно делать выбор между экологически чистой и дешевой энергией.