Премьер Турции: Сухопутные войска подключатся к операции в сирийском Африне 3 21.01.2018, 8:49

2,763

Фото: Reuters

Наступление запланировано на сегодня.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что сухопутные войска страны присоединятся к операции против курдских вооруженных формирований в сирийском Африне в воскресенье, 21 января, если того потребует ситуация, сообщает агентство Reuters. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Оливковая ветвь", которую местные государственные СМИ уже прозвали исторической, сообщает newsru.com.

По словам Йылдырыма, сухопутные войска "в зависимости от обстоятельств" в воскресенье могут провести в Африне "необходимые действия". Он также добавил, что в ходе субботних бомбардировок были уничтожены почти все обозначенные цели.

ТАСС со ссылкой на заявление Генштаба ВС Турции сообщает, что не менее 72 самолетов поразили в сирийском Африне 108 объектов, принадлежащих курдам из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). После выполнения операции все самолеты успешно вернулись на места дислокации.

Между тем власти Сирии решительно осудили действия Турции в Африне и призвали международное сообщество немедленно вмешаться в происходящее.

"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую агрессию Турции в городе Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии. Эта агрессия представляет собой очередной шаг в серии турецких посягательств на суверенитет Сирии", - говорится в заявлении, распространенном сирийским Министерством иностранных дел.

В ведомстве также опровергли слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара письменно проинформировала Дамаск о начале операции. "Призываем международное сообщество осудить эту агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения", - подчеркнули власти Сирии.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı https://t.co/nKlCMcDkS9 pic.twitter.com/znaGE1Z6Yw — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 января 2018 г.

Официально операция "Оливковая ветвь" началась в 17:00 в субботу, хотя обстреливать контролируемый курдами город начали еще накануне. Президент Турции объявил, что после завершения операции в Африне турецкие военные намерены выбить отряды курдов из города Манбидж, а затем и со всех территорий на севере Сирии, прилегающих к турецкой границе.

Суть операции заключается в том, что Анкара считает вооруженные формирования сирийских курдов пособниками терроризма и угрозой национальной безопасности. Контролирующие курдскую автономию вооруженные формирования связаны с Рабочей партией Курдистана. Эта организация ведет партизанскую войну на территории турецкого Курдистана и считается в Турции террористической.

Госдепартамент США накануне призвал Турцию не вести военные действия против курдов на северо-западе Сирии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. По ее словам, Анкаре необходимо уделить большее внимания борьбе с террористами.