Благородный поступок Домрачевой: потери и приобретения 15 21.01.2018, 12:36

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Фото: vk.com/Вбиатлоне

Гонка Кубка мира в итальянском Антхольце еще раз подтвердила, что не все измеряется деньгами и очками.

Во время финишного спора с Доротеей Вирер за серебро в гонке преследования Дарья Домрачева случайно выбила лыжей палку итальянки, но, получив очевидное преимущество, не стала опережать «однорукую» соперницу. Доротея финишировала второй, а Дарья, демонстративно опустив руки, докатила третьей, пишет kp.by.

- В финишном створе я наступила на палку Доротеи, и она ее потеряла, – сказала после завершения гонки Домрачева. – На мой взгляд, было бы нечестно бороться со спортсменом без палки, которая потеряна по моей вине.

Подавляющее большинство болельщиков восхищается благородством Домрачевой. Но эпизод вызвал и споры.

Итак, несколько наивных вопросов о поступке Дарьи.

Каковы были ее шансы опередить Вирер?

Гонку выиграла немка Лаура Далмайер, а Домрачева и Вирер спорили за серебро в контактной борьбе на финише. Дарья мчалась за Вирер и на повороте к финишной прямой наехала лыжей на палку итальянки. Та ее выронила и уже не могла сохранить скорость из-за того, что отталкивалась только одной рукой. До финиша оставалось больше ста метров и нет никаких сомнений, что Домрачева опередила бы соперницу.

Домрачева нарушила правила?

Нет. Это проблема Вирер, что она не удержала палку. В контактных лыжных гонках такие эпизоды не редкость.

Поступила бы так Домрачева, если бы спор шел за медаль Олимпиады?

Об этом спросили Дарью после финиша. Ведь одно дело отказаться от медали очередной гонки Кубка мира, которых каждый сезон проходят десятки, и совсем другое от олимпийской. Олимпиада проходит раз в четыре года. То есть вопрос в цене такого благородства.

- Это случилось сегодня, здесь и сейчас, и на данный момент я решила, что так будет честно даже по отношению ко мне как к спортсменке, - сказала Домрачева «Матч ТВ».

Что Домрачева приобрела?

Уважение коллег и еще большее восхищение в среде болельщиков. Любители биатлона разных стран называют ее истинной королевой. Стоит отметить, что Домрачева приняла решение в духе fair play (честная игра) мгновенно, не просчитывая, как мы сейчас, что она потеряет или приобретет.

И все-таки что Дарья потеряла?

Разумеется, серебряную медаль. И не только. Вирер за серебро получила 10 тысяч евро призовых, а Домрачева за бронзу – 7 тысяч. В общий зачет Кубка мира итальянка получила 54 очка, а Домрачева – 48. Разница в 6 очков небольшая и Домрачева уже не претендует на победу в общем зачете, но все-таки стремться поднять выше. Сейчас она на 8 месте (376 очков). До 7-го, которое занимает француженка Бреза – 22 очка, а расположившуюся на 9-м месте француженку Бескон белоруска опережает на 1 очко.

Что сказала Вирер?

- Дарья зацепила лыжей мою палку. Она могла бы обойти меня, но, наверное, не захотела. В биатлоне все поступают по-спортивному, и Домрачева это сегодня продемонстрировала, - цитирует Вирер sports.ru со ссылкой на эфир NRK. - Что там произошло? – спросили у итальянки на пресс-конференции. - Ничего особенного. Я была перед Дарьей, и это иногда случается. Мы были очень близко друг к другу. Она просто наткнулась на меня, когда я отталкивалась.