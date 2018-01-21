«Нет прибыли – снизим зарплаты»: слуцким рабочим выдвинули ультиматум 71 21.01.2018, 13:40

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Фото: lider-press.by

Несогласным предложили уволиться.

На Слуцком сахарорафинадном комбинате работников уведомили о том, что условия труда, возможно, изменятся. Есть вероятность, что премии в этом году уменьшатся. Тем, кто не согласен с такими условиями, предложили уйти с выходным пособием.

Представитель предприятия объяснил «Кур'еру», что сокращение премий действительно возможно, если экономическое состояние комбината ухудшится.

В распоряжении «Кур'ера» оказался внутренний документ предприятия, его передал один из сотрудников. Это — уведомление об изменении условий труда. В нём говорится, что вступают в силу дополнения к Положениям о премировании работников. Согласно этим дополнениям, если комбинат не получит прибыль, то дирекция будет решать, сколько выплачивать премии.

Тех, кто не согласен с условиями, уволят с выходным пособием.

Человек, который передал этот документ, работает на комбинате недавно. Он рассказал, что зарплату пока выплачивают полностью.

«Поэтому и решили составить такое уведомление, чтобы понизить зарплату, — уверен он. — Сказали, что если будет сбыт, то премию вернут. Но то, что премию вернут, ничем не подкрепили».

Мужчине не сказали, сократится его премия или нет, но он беспокоится, что она может упасть уже в феврале.

Мы связались с рабочей, которая трудится на предприятии уже несколько лет. Она тоже получила подобное уведомление. По её словам, зарплату в этом месяце ей выплатили полностью. По её мнению, документ — это подстраховка на тот случай, если прибыли не будет. На заводе говорят, что всё это — из-за дешёвого российского сахара.

Вот, как прокомментировал ситуацию представитель руководства Слуцкого сахарорафинадного комбината:

«Сейчас есть вопросы с продажей нашего сахара. Мы можем дойти до того периода, когда предприятие начнёт работать без прибыли: это возможно в середине года или когда-то ещё. Тогда вопрос выплаты премии будет решать руководство комбината. И она, возможно, будет ниже.

Сейчас по Положениям на комбинате нет ограничений по премиям. За хорошие показатели человеку, например, 100% премии начисляют. После вступления в силу уведомления руководитель будет решать, выплачивать 100% премии (имеется в виду 100% от оклада — прим. ред.) или, допустим, приказом издаст выплатить 50%. Об этом просто предупредили работников на случай ухудшения экономического состояния комбината».

Почему у сахарорафинадного комбината возникли проблемы

Сложности связаны с тем, что в магазинах некоторых торговых сетей появился российский сахар, который дешевле белорусского. Он стоит около 1 рубля 30 копеек, а по акции — и того меньше. Тогда как цена на слуцкий и городейский сахар — полтора рубля и выше.

В этом случае покупатели берут российский сахар из-за более низкой цены.

В торговой сети «Радуга» цена на российский и белорусский сахар одинаковая — полтора рубля. Экономист по ценообразованию «Радуги» рассказал, что белорусский сахар у покупателей пользуется большим спросом.

«Из разговоров с компетентными работниками комбината можно констатировать, что ситуация с дешёвым российским сахаром, который пришёл на белорусский рынок, повлияла на ситуацию на всех предприятиях отрасли, — признался представитель комбината.

Конкурировать нашим сахаропроизводителям трудно.

Нам сложно, но мы надеемся, что с февраля, как и в прошлые годы, цены понемногу начнут подниматься и на российском рынке, потому что у нас большая реализация продукции на российский рынок и в другие страны СНГ. Тогда и вопрос изменения размера премий, возможно, отпадет сам собой».

Постановление МАРТ

МАРТ подготовил документ, в котором определены минимальные и максимальные цены на сахар. Когда документ вступит в силу, а он уже зарегистрирован на национальном правовом интернет-портале, минимальная цена на российский сахар не должна быть ниже 1,5 рубля. (Ранее: «В Беларуси отрегулируют цены на сахар»).

Постановление должно вступить в силу после его официального опубликования и будет действовать в течение 90 дней.

Белый кристаллический сахар в декабре прошлого года включили в список социально значимых товаров, цены на которые регулируются МАРТ до 90 дней в течение одного года.