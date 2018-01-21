Трамп призвал изменить регламент Сената для возобновления работы правительства 21.01.2018, 18:03

Дональд Трамп

Федеральные госучреждения частично прекратили работу в субботу после того, как законодатели не смогли принять закон о бюджете.

Президент США Дональд Трамп заявил в «Твиттере» в воскресенье, что если тупиковая ситуация с частичным прекращением работы федерального правительства сохранится, то республиканцы должны найти способ профинансировать работу правительства, изменив правила голосования в Сенате, которые в настоящее время требуют квалифицированного большинства для одобрения законопроектов об ассигнованиях, передает «Голос Америки».

«Демократы просто хотят, чтобы в нашу страну шли бесконтрольные потоки нелегальных иммигрантов. Если тупиковая ситуация сохранится, то республиканцы должны перейти к варианту с 51 процентом (ядерная опция) и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет», – написал он в Твиттере.

Финансирование федеральных госучреждений прекратилось в субботу, после того как Трамп и республиканские законодатели вступили в противостояние с демократами.

Республиканцы, которые обладают незначительным большинством в Сенате, заявили, что не будут вести переговоры по вопросам иммиграции, пока правительство не возобновит работу в полном объеме.

Демократы настаивают, что законопроект о краткосрочном финансировании правительства должен включать меры защиты для молодых нелегальных иммигрантов (привезенных в США в детском возрасте), которых также называют «мечтателями».