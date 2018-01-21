Ненавистные жены диктаторов 4 21.01.2018, 18:23

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Поему многих жен диктаторов ненавидят гораздо больше, чем их мужей.

Когда Роберт Мугабе в ноябре был смещен с поста правителя Зимбабве, обвиняли его жену Грейс. То, что она собиралась стать вице-президентом страны, и тем самым взять на себя руководство страной в случае смерти президента Мугабе, оказалось чересчур для армии. Она предпочла осуществить военный переворот.

Возлагать на Грейс всю вину на плохое руководство мужа не вполне справедливо. Но многие в Зимбабве Грейс ненавидели больше, чем самого диктатора, пишет VG (перевод - inosmi.ru).

Сигрюн Марие Мосс, доцент Института психологии Университета Осло, считает, что это связано с тем, что Грейс сильно отличалась от Роберта Мугабе по своему происхождению. Он был герой борьбы за освобождение, а она — его секретарь, которая была моложе его на 41 год. К тому же она была даже не из Зимбабве, а из Южной Африки.

«Многие считают, что Грейс способствовала его коррумпированности», — говорит Мосс.

Это общая черта роднит Грейс и некоторых других жен диктаторов в истории. Диктатору прощают то, что он делает, в то время как вина возлагается на жену.

Часто жены диктаторов — женщины, которые заметны в политике благодаря тому, что они участвуют в ней и благодаря тому, что они купаются в роскоши. Имельда Маркос, жена бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, была знаменита своей огромной коллекцией обуви и вечеринками со звездами Голливуда в диско-клубе Studio 54 в Нью-Йорке в 1970-е годы.

Нельзя сказать, что народ не любит всех диктаторских жен. Во многих случаях жены держатся на втором плане и не особо заметны в СМИ. Бывает и так, что нередко супруги диктаторов вызывают к себе неоднозначное отношение. Например, Имельда Маркос по-прежнему является активным политиком на Филиппинах, она депутат парламента.

Более заметные

Профессор Института проблем мира (в Осло — прим. ред.) (PRIO) Ингер Шельсбэк подчеркивает, что женщин в политике нередко оценивают иначе, чем мужчин. Она считает, что причина того, что многих жен диктаторов ненавидят гораздо больше, чем их мужей, заключается в том, что у женщин больше возможностей кичиться роскошью.

«Коррупция становится заметной иначе, чем у самого диктатора», — говорит Шельсбэк.

Сигрюн Мосс с ней согласна.

«Женщины становятся очевидным олицетворением того, что власть и богатство — удел немногих. Костюм всегда костюм, а вот платье от Гуччи становится очевидной иллюстрацией роскоши», — говорит она.

Мосс также ссылается на профессиональный термин «атрибуция» в психологии.

«Люди приписывают человеческие свойства либо внутренним факторам, либо внешним обстоятельствам. Грейс Мугабе считают плохим человеком во многом из-за ситуации вокруг Роберта Мугабе, и приписывают его отрицательные стороны Грейс и другим внешним обстоятельствам», — говорит Мосс.

«Лиса»

Генерал Франсиско Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году, он был последним диктатором в Западной Европе. Его поддерживали Адольф Гитлер и итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини. Франко ненавидели и в Испании, и за границей. Его жена Кармен Поло за пределами Испании известна меньше, но у себя на родине она была фигурой одиозной.

«Кармен Поло несет ответственность за серьезные религиозные перекосы. Она добилась принятия законов, тяжело сказавшихся на женщинах. Испания стала своего рода Ираном, только католическим. Уходить из семьи, бросать мужа и детей было незаконным. Для того, чтобы получить кредит в банке, женщина должна была заручиться подписью мужа или отца», — говорит Свейнунг Миккельсен, автор книги «Женщины диктаторов».

В Испании времен Франсиско Франко и Кармен Поло женщины не могли быть профессорами университетов, не могли они и выступать в качестве свидетелей на судебных процессах.

Вместе с тем Поло жила, как королева. Она получила прозвище Doña Collares («госпожа ожерелье»), потому что всегда носила нитку жемчуга на шее. Было и еще одно прозвище — похуже: Zorra — «Лиса».

«Грейс Гуччи»

Грейс стала любовницей Роберта Мугабе еще при жизни его первой жены Салли Хэйфрон. Многие зимбабвийцы были шокированы, когда после того, как Хэйфрон скончалась в результате болезни, выяснилось, что у Роберта и Грейс уже двое детей.

То, что Грейс постоянно ездила за покупками в Париж, Дубай и Сингапур, где она покупала украшения и дизайнерскую одежду на миллионы крон, популярности ей не прибавляло. Она вела себя так в ситуации, когда положение рядового жителя страны в среднем становилось все хуже, а безработица резко росла. Благодаря своим роскошным привычкам госпожа Мугабе получила прозвище «Грейс Гуччи».

Приход Грейс Мугабе в политику привел к падению мужа. После того, как она стала фаворитом в борьбе за пост вице-президента Зимбабве, армия осуществила переворот и сместила Роберта Мугабе с его поста в ноябре 2017 года.

Обувная королева

«Если ты достиг определенного руководящего уровня, люди не могут относиться к тебе равнодушно. Они тебя либо любят, любят, любят, либо они тебя ненавидят, ненавидят, ненавидят», — заявила Имельда Маркос в интервью Би-би-си. И она совершенно права. Будучи супругой Фердинанда Маркоса, президента Филиппин в 1965-1986 гг., она жила в чрезмерной роскоши. Особо известна она своей колоссальной коллекцией обуви, насчитывающей более тысячи пар.

«Когда Имельда собиралась ехать в трущобы или в деревню, она одевалась особенно шикарно», — говорит Миккельсен.

А еще она обожала вечеринки. После того, как Фердинанд Маркос был смещен со своего поста в 1986 году и вынужден покинуть страну, было опубликовано большое количество видео из частного архива президентской четы. На них, в частности, можно видеть Имельду в плотно облегающем фигуру платье, танцующей на дискотеке на яхте президента.

Имельда уехала с Филиппин в 1986 году. Фердинанд умер в 1989 году, и в 1991 году Имельде позволили вернуться на Филиппины. Годом позже она выставила свою кандидатуру на выборах президента и заняла пятое место из семи кандидатов. Она по-прежнему активна в политике.

«Роза пустыни»

После многолетней гражданской войны в Сирии о правителе Башаре Асаде и его жене Асме сложились разные мнения. Для тех, кто поддерживает президента, Асма Асад — человеческое лицо нынешнего режима. Она посещает школы, детские дома и больницы, все это документируется в ее аккаунте в Instagram.

Противники сирийского режима, напротив, считают ее лицемеркой. И ее аккаунт в Instagram, и ее появления в СМИ рассматривают как попытки приукрасить жестокую диктатуру. В то время как население Сирии страдает, она носит дизайнерскую одежду, и кажется, что ее практически не затронули ужасы гражданской войны.

Асма Асад — хороший пример жены диктатора, которой приходится сталкиваться с особо негативным отношением к себе за пределами своей родной страны. Одна из причин — крайне неудачное по времени PR-акция, которая возымела вовсе не тот эффект, на который рассчитывали.

В феврале 2012 года модный журнал «Вог» (Vogue) опубликовал интервью с Асмой, которое называлось «Роза в пустыне». В материале Сирию описывали как «место, свободное от бомб, беспорядков и похищений».

О семействе Асад писали как о «крайне демократичном», где все принимают участие, когда кому-то из членов семьи нужно принимать решения. Интервью заканчивалось цитатой — словами мужа Асмы, президента Башара Асада: «Это многообразие, которое вы увидите на Ближнем Востоке. Это то, как создается мир».

В том же месяце начались события, приведшие к гражданской войне в Сирии, поэтому статья стала казаться настоящей пропагандой. Потом выяснилось, что чета Асад заплатила одному британскому PR-агентству за организацию интервью. Впоследствии Vogue сделал все, чтобы удалить интервью из Интернета.

Осуждена за растрату

«Арабская весна» началась с волнений в Тунисе, приведших к тому, что правителю Зин аль-Абидин Бен Али пришлось в январе 2011 года бежать из страны. И если Бен Али был всего лишь непопулярен в стране, то его жену Лейлу Трабелси тунисцы просто презирали.

«Она сама и ее семья были в эпицентре всей ненависти и всего гнева в последние недели. Она возглавляла невероятную сеть, которая отравляла всю деловую жизнь страны», — сказал один политический активист из Туниса газете «Дэйли Бист» (The Daily Beast) после того, как диктатор и его жена покинули страну.

После того, как президентская чета оставила страну, в президентском дворце были найдены наличные и украшения стоимостью в несколько десятков миллионов крон. Впоследствии Трабелси заочно приговорили к 35 годам тюрьмы за растрату государственных средств.

«Мать нации»

Елена Чаушеску была первой дамой Румынии вплоть до падения коммунистического режима в 1989 году. Вместе с президентом Николае Чаушеску она стала символом коррупции и плохого руководства в странах коммунистического Восточного блока.

Она совершенно не понимала положение, в котором находилось население Румынии. В то время как румыны жили в бедности, у Елены Чаушеску в шкафу была коллекция эксклюзивных шуб. Румынскому телевидению было велено не показывать ее в профиль, поскольку она считала, что ее нос слишком велик.

Елена и Николае создали настоящий культ своих личностей. О Елене часто говорили как о «матери нации».

Несмотря на то, что она не закончила ничего, кроме средней школы, Елена была убеждена в том, что обладает способностями химика. Она получила докторскую степень по химии и стала руководителем института химических исследований в Румынии.

Официально ее часто называли всемирно известным ученым и химиком, она постоянно жаловалась на то, что ее кандидатуру никогда не выдвигали на присуждение Нобелевской премии по химии. Но в ее способностях были убеждены не все. Ее прозвали «Codoi», поскольку однажды она неправильно произнесла название CO2. «Doi» по румынски «два», и Чаушеску просто прочитала химическую формулу так, как она пишется, а не так, как произносятся формулы.

Елену и Николае Чаушеску казнили 25 декабря 1989 года.

«Дьявол»

В январе 2017 года правитель Гамбии Яйя Джамме, находившийся у власти 23 года, ушел со своего поста. После того, как Джамме пришел к власти в результате военного переворота, он жестоко подавил оппозицию и постарался заткнуть рот свободной прессе.

Всеобщее внимание к себе он привлек одной эксцентричной выходкой, когда заявил, что обладает способностью лечить от ВИЧ и СПИДа с помощью традиционной медицины, а также заставлять бесплодных женщин беременеть.

Его жена, Зейнаб Джамме, также не была особо популярна в Гамбии, о чем говорят ее прозвища «Охотница за золотом» и «Дьявол». Многие считали, что она плохо влияет на мужа.

«Совершенно обычное дело, когда слушают ее приказы, а приказы мужа игнорируют. Если нет, она начинает рыдать и берет господина Джамме в заложники. Президент не может устоять и подчиняется ей», — рассказывал один из советников Джамме интернет-источнику «Каиро Ньюз» (Kairo News).

Прогнали с Гаити

Жану-Клоду Дювалье, «Бэби Доку» Дювалье было всего 19, когда в 1971 году его отец умер, и он принял на себя титул пожизненного президента Гаити. Через девять лет он женился на Мишель Беннетт, свадьбы их была роскошной. В последующие недели президентская чета разъезжала по стране и раздавала бедным еду и одежду.

Это принесло Беннетт временную популярность, но продолжалась она недолго. Чета Дювалье быстро стала символом коррупции и любви к роскоши. Семья Мишель Беннетт получила исключительно благоприятные условия для ведения своего бизнеса. Отец ее, в частности, получил монополию на продажу автомобилей BMW в стране.

Как и жены многих других диктаторов, Беннетт любила ходить в шубах, несмотря на то, что климат в Гаити тропический. Она регулярно отправлялась на шопинг в Париж, где покупала предметы роскоши, о которых средний гаитянин мог только мечтать.

В конце концов, терпению населения Гаити пришел конец. Начались массовые демонстрации, и через несколько месяцев Бэби Доку и его жене пришлось оставить страну. Они прихватили с собой существенную часть государственной казны и продолжили жить в роскоши на Французской Ривьере.