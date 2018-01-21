Партия Шульца поддержала «большую коалицию» в Германии 1 21.01.2018, 18:48

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За решение начать переговоры проголосовало большинство делегатов съезда СДПГ.

Внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовал в воскресенье, 21 января, за проведение официальных переговоров о создании «большой коалиции» с блоком ХДС/ХСС, возглавляемого федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Немецкая волна».

За такое решение проголосовали 362 из 642 делегатов съезда, проходящего в Бонне. Против высказались - 279 участников съезда.

Ожидается, что основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января.