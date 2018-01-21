Ученые: Древесные опилки заменят картошку 11 21.01.2018, 20:49

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Ученые из США обещают картошку поменять на древесные опилки.

Американские ученые провели уникальное открытие. В будущем обычную картошку смогут заменить аналогом – деревянными опилками, передает vistanews.ru.

После проведенного исследования, специалисты подтвердили, что в целлюлозе содержится скрытый крахмал, аналогичен тому, что является составной частью такого овоща, как картофель. Этот может привести к тому, что правильно переработав древесные отходы в пищевой продукт можно удешевить употребление картофеля в мире. Ведь стоимость картофеля не всегда довольно дешевая, чтобы в промышленных целях ее можно спокойно применять.

Ученые в настоящее время разрабатывают технологию получения пищевой целлюлозы из отходов древеснообрабатывающей промышленности. Хотя по последним данным, это очень дорогостоящий процесс. Чтобы получить необходимый процент пищевого сырья нужно потратить не менее миллиона долларов. В будущем эксперты будут разрабатывать более бюджетный вариант, чтобы постепенно ввести его в промышленность.