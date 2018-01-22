Над Донбассом подняли огромный флаг Украины 4 22.01.2018, 8:41

7,470

Акция приурочена к Дню соборности Украины.

Вчера, 21 января, украинские патриоты из Станицы Луганской отправили «небесной почтой» огромный украинский флаг на неподконтрольную территорию, сообщает donbass.ua.

В соцсетях отмечается, что в акции приняли участие дети и военные. Они надули воздушные шары, к которым прикрепили большой украинский флаг. Подобную операцию проворачивали уже в районе Авдеевки. Флаг, летевший над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, наделал тогда немало шума.

Акция была приурочена к отмечаемому 22 января Дню соборности Украины.