Крик души ИП: Мне еще троих детей выучить и вывести в люди 20 22.01.2018, 11:51

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Фото: «Радыё Свабода»

Предприниматели уже сейчас платят государству намного больше, чем зарабатывают.

В редакцию сайта perspektyva.org пришло письмо от индивидуального предпринимателя, которое отражает его взгляд на проблему накладных на товары.

Предприниматель, отец многодетной семьи, пишет о том, что даже при существующих условиях практически все ИП платят государству больше чем зарабатывают:

«В Москве и бумажных накладных допроситься сложно от предпринимателей , а уж на электронные можно даже не надеяться.

Поверьте я уж точно знаю , мы это все проходили в изнурительных попытках найти предпринимателя с хорошим ассортиментом товара и разумной ценой чтобы тот работал по накладным, таких единицы, но электронные накладные они точно не выпишут.

А фирмы с нами с мелкими не работают в принципе, даже не разговаривают. Нет там такого порядка о котором говорят на собраниях ЕВРАЗЭС. А значит наш микро- и мелкий бизнес, взяв на себя такие обязательства, будет обречен.

Я не как не могу понять, зачем и кому это надо, ведь существуют гораздо удобные альтернативные системы, по которым и нам будет спокойно работать и государство будет получать хорошие налоги.

Большая часть из наших предпринимателей даже при существующих условиях платят издержек больше чем зарабатывают.

Та же ситуация и по чипированию.

Вчера общался со своими коллегами такими же предпринимателями, все в один голос говорят что это конец для всех.

Уважаемые господа чиновники очень вас просим не убивайте нас.

Я, например, отец многодетной семьи причем инвалид, жена учится в БГУ последний курс, учеба дорогая. А мне еще троих детей выучить и вывести в люди, и поверьте я такой не один».