«Ваши налогоплательщики уже на лопатках лежат!» 10.11.2017, 19:40

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Более 120 предпринимателей с «Южного» рынка встретились с областной налоговой.

Нужно ли будет ИП вести электронные накладные, почему на кожаную обувь хотят ставить чипы и откуда у магазинов-«тюбетеек» феноменальные прибыли — об этом ипэшники с «Южного» спрашивали у представителей ИМНС Гродненской области. Встреча-семинар с участием более 120 предпринимателей состоялась у здания администрации рынка в пятницу, 10 ноября, передает vgr.by.

Зачем собрались?

Со следующего года белорусское законодательство может пополниться рядом нормативных актов, имеющих «судьбоносное» значение для предпринимателей. Они пока существуют в виде законопроектов и проходят стадию обсуждения, но уже взбудоражили среду ИП. Например, ожидается, что любой товар легпрома будет снабжаться специальным чипом, который позволит контролерам отслеживать товар. Следить за выручкой в режиме онлайн можно будет после установки на кассовый аппарат средств контроля налоговых органов. Обсуждается обязательное введение электронных накладных — пока их используют по желанию. Кроме того, успешно прошел первое чтение законопроект в Таможенный Кодекс, который предусматривает уголовную ответственность за занижение налогооблагаемой базы.

— Поэтому 2018 год можно смело называть годом сюрпризов, — рассказал председатель Совета предпринимателей «Южного» рынка Андрей Шестериков. — Да, мы понимаем, что это пока только проекты, но они могут быть приняты в любой момент. Предприниматели имеют право знать, что их ждет в ближайшем будущем!

Как отметил Шестериков, гродненские ИП — единственные ИП в стране, кто выступил с инициативой разъяснить новые правила в законодательстве в грядущем году.

«Законопослушного налогоплательщика ждет только самое хорошее»

Начальник управления ИМНС по Гродненской области Ирина Эйсмонт начала свою речь с таких слов: «Законопослушного налогоплательщика в будущем году ждет только самое хорошее», чем вызвала взрыв смеха в толпе предпринимателей. Тем не менее, по словам Эйсмонт, улучшения для ИП уже есть. Например, налоговые инспекции снижают количество проверок — их стало меньше почти в два раза. Предприниматели, которые работают в населенных пунктах с населением до 2 тыс человек, будут платить одну базовую в качестве единого налога. В ответ на это ипэшники сказали, что только на рынке около 2 тыс торговцев и дела на селе их не касаются. Если в городе покупателей немного, то в деревнях и подавно.

Еще одно полезное для ИП нововведение — внедрение института налоговых консультантов, отметила Ирина Эйсмонт. С 2019 года только они смогут консультировать ИП или защищать его интересы. Если в документах у ИП найдут ошибку и выпишут штраф, то можно будет подать иск на консультанта.

Горячие споры возникли при обсуждении темы кассовых аппаратов. Мнение ИП единодушно — никакие кассовые аппараты им не нужны. «Установишь кассовый аппарат — получишь паровозик проблем. Нужно будет ставить терминал, а потом и средство контроля налоговых органов», — объяснял Андрей Шестериков. При этом те ипешники, кто установил у себя кассовый аппарат, сильно пожалели. Ведь оборудование часто ломается. «Вы придумали, а мы платим», «Вы там, на верху, задавайте вопросы» — кричали из толпы.

«Марина, а ты найдешь один доллар на чипы для своих туфлей?!»

Сегодня специальными метками — так называемыми «чипами», с помощью которых в налоговой могут отследить товар, маркируются только изделия из меха. Ожидается, что такие метки (а один чип стоит один доллар) будут ставить на кожаную обувь и даже на любую вещь легпрома — штаны, майку и даже нижнее белье.

— Товар для маркировки чипами выбирался с тем прицелом, чтобы его нанесение не сказалось на цене, например, как в случае с шубами, — рассказал начальник управления координации и контрольной работы ИМНС Дмитрий Горбацевич. — Да, маркировка для кожаной обуви действительно планируется. Но одежда точно нет. Сегодня такие метки — наиболее современный и надежный способ контроля.

Тем не менее, предприниматели не разделяли такой уверенности. Одна женщина спросила у подруги, которая, по всей видимости, торгует обувью: «Марина, а ты найдешь один доллар на чипы для своих туфлей?!». На что та ответила: «А мне теперь все равно».

Не стоит беспокоиться предпринимателям насчет электронных накладных, добавил Горбацевич. Пока это сугубо добровольная процедура, на что ИП заметили что «пока». Что касается проверок, то недавно был принят указ, согласно которому, перечень причин для внеплановой проверки значительно сузился.

«Наше место заняли узбеки и азербайджанцы»

Судя по градусу возмущений предпринимателей, самая больная для них на сегодня тема — магазины-«тюбетейки». В Гродно открыто уже две такие точки. Ипэшники удивлены той дерзости, с которой торгуют гости из Азии — кустарно изготовленные ценники, неработающие терминалы, торговля без документов. Смущает ИП и то, как контролирующие органы реагируют на нарушения. Нарушение, за которое наш ИП если бы не закрылся, то выплатил бы солидный штраф, для «тюбетейки» ограничивается минимальным наказанием. Поэтому самый популярный вопрос на встрече — почему этим магазинам разрешили открыться?

— В таких магазинах проведено 30 проверок — выписано 37 протоколов. Среди нарушений — непробитие выручки по кассе, отсутствие документов. Были случаи, когда нанимали более 3-х человек, — отметил Дмитрий Горбацевич. — Хотелось бы сказать, что в основном зарегистрированы эти магазины на граждан РБ. А кто там торгует, для нас не важно. Национальность не имеет значения.

Одна предпринимательница рассказала, что посещала «тюбетейку» на улице Свердлова и видела, что кассу в магазине включили только в два часа дня, хотя магазин работает с 9.00. «Ваши же налогоплательщики лежат на лопатках. Вот кого надо защищать. А этих закрывать», кричали ИП.