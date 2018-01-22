Украина отмечает День соборности 22.01.2018, 12:18

Фото: УНИАН

100 лет назад впервые в новейшей истории была провозглашена украинская независимость.

В Украине сегодня, 22 января, отмечают 99-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики – День соборности Украины, сообщает unian.net.

На 22 января приходятся сразу две важные даты в истории Украины. Так, впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 г.

IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а уже через год (22 января 1919 года) на Софийской площади в Киеве состоялось не менее важное событие – объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое государство.

По случаю Дня соборности сегодня должна будет состояться символическая акция: два берега Днепра объединят живой цепью.

День Соборности стал официальным праздником в Украине в 1999 году, по указу президента Украины «О Дне соборности Украины» от 21 января 1999 года № 42/99.

Во времена президентства Виктора Януковича, с 30 декабря 2011 года, День Соборности на официальном уровне был отменен, взамен установлен «День Соборности и Свободы Украины». Тем не менее, в 2014 году указом президента Украины Петра Порошенко праздник был восстановлен.