Из-за санкций США российским компаниям ограничили закупки продуктов Microsoft 5 22.01.2018, 16:21

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Дистрибьюторы вводят ограничения для российских фирм, которые попали под санкции США.

Два российских дистрибьютора Microsoft – компании Merlion и RRC – ввели ограничения более чем для 200 российских фирм, попавших под санкции США, пишет "Гордон" со ссылкой на Reuters.

В августе 2017 года министерство финансов США в два раза сократило период оплаты заказов, которые российские фирмы делают у американских компаний. Если раньше срок оплаты заказов составлял 90 дней для компаний и 30 дней для банков, то после введения санкций США сроки сократились до 60 и 14 дней соответственно.

В связи с этим Merlion потребовала от российских фирм оплаты заказов в сжатые сроки, а иногда предоплаты. В RRC заявили о введении "серьезных ограничений" на размещение и оплату заказов. Соответствующие письма дистрибьюторов клиентам оказались в распоряжении агентства.

В письмах Merlion и RRC в качестве причины новых правил оплаты назвали санкции США.

Microsoft в комментарии агентству сообщила, что корпорация "твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами".

Merlion и RRC не ответили на запросы Reuters.

Для американских компаний сотрудничество с российскими фирмами, которые попали под санкции, грозит штрафом в размере от $250 тыс. до $1 млн, а также тюремным заключением, отмечает агентство.

Источники Reuters рассказали, что российские компании, которые находятся под санкциями, стремятся их обойти – ищут посредников для сотрудничества с американцами и "неаффилированные бизнес-единицы". По словам собеседника агентства в российском министерстве финансов, в ближайшее время в ведомстве ожидают рост числа компаний-посредников, которые будут создаваться для обхода санкций.