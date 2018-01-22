В трех районах Минска из-за бешеной собаки вводят карантин 15 22.01.2018, 17:16

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Некоторые животные станут невыездными.

Карантин вводится на два месяца. Ветеринарные врачи уже обходят квартиры и предлагают сделать прививки животным, пишет tut.by.

Специалисты уже детально установили, в каких районах и с кем контактировала бешеная кане-корсо. Напомним, 19 января в городской ветеринарной лаборатории был установлен диагноз «бешенство» у собаки, которую им накануне привозили на консультацию.

— С 23 января в трех районах Минска — Октябрьском, Фрунзенском и Московском — вводится карантин, — комментируют в Минской городской ветеринарной станции. — На время карантина животным из неблагополучного пункта будет запрещено посещать выставки, а также запрещено покидать пределы района, города. То есть некоторые животные будут невыездными. Вся информация, кому можно выезжать, а кому — нет, будет находиться в государственных ветеринарных клиниках по месту жительства владельца.

В Минской городской ветеринарной станции отмечают: их сотрудники уже обходят квартиры, которые находятся в неблагополучном пункте района, и предлагают хозяевам сделать прививки. Но «люди неохотно открывают дверь и не дают животных вакцинировать».

— На данный момент многие животные не вакцинированы, не чипированы, — говорят в ветстанции. — Мы расклеиваем объявления с разъяснением, что в районе находится очаг бешенства, просим сделать прививку. Люди знают это, но ничего не делают.

Специалисты советуют прививать животное раз в год. Проблема касается не только хозяев собак, но и хозяев других животных. Неизвестно, кого могла покусать, поцарапать и обслюнявить бешеная кане-корсо, пока была без присмотра. Уже известно, что собака родилась в октябре 2015 года и до января 2018 года жила на улице Минина в семье, где трое маленьких детей. Кстати, на этой же улице находится городская ветстанция. Специалисты нашли паспорт кане-корсо, но с учетом того, что питомец не был чипирован, нельзя сказать, что это точно его паспорт.

6 января 2018 года владельцы продали собаку, говорят, с ней все было хорошо, не было никаких подозрений на бешенство. Новый хозяин уверял, что покупает питомца для себя, но тут же его перепродал во Фрунзенский район. По одной из версий, собаку третий, и последний, хозяин увез в Минский район, по другой — кане-корсо на новое место жительства не доехала. Дело в том, что последняя хозяйка путается в показаниях и точно не может сказать, где находилась собака. По словам женщины, родственники были против домашнего животного, поэтому она 7 января выбросила кане-корсо в наморднике в районе улицы Кижеватова.

11 января собаку подобрали волонтеры. С 11 по13 января она была на передержке в одной семье, с 13 по 17 января — в другой. Последние владельцы заметили, что с питомцем что-то не так, и привезли его на консультацию в Минскую городскую ветеринарную станцию.

— У собаки уже была нервная форма, судороги, и наш врач сказал отвезти ее на карантин в приемник на Гурского. Но ее не довезли, собака умерла, после чего ее отдали на обследование в городскую лабораторию, и 19 января был дан результат — у кане-корсо обнаружено бешенство, — рассказывают в Минской городской ветеринарной станции.

Карантин в Минске вводится на два месяца, последний раз карантин был в 2016 году в Московском районе из-за кошки. Животное было домашним, ни разу не выходило на прогулку, поэтому было принято решение ввести карантин только в том доме, где жила кошка.

Сейчас в целях профилактики специалисты рекомендуют не подходить и не гладить бесхозных, безнадзорных животных. При обнаружении животных с необычным или без причины агрессивным поведением — сообщить в ветеринарную службу. В случае получения травм, нанесенных животным, или ослюнений кожи или слизистых — немедленно обратиться в учреждение здравоохранения.