Суд Москвы ликвидировал фонд кампании Навального 1 22.01.2018, 17:43

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Алексей Навальный

Ликвидировать фонд требовал Минюст РФ.

Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд "Пятое время года", который является юридическим лицом кампании российского оппозиционера Алексея Навального, пишет liga.net.

Ликвидировать фонд требовал Минюст РФ. Это решение министерство приняло после внеплановой проверки фонда в конце 2017 года.

По их данным, во время проверки документов фонда были обнаружены нарушения в уставе и осуществления фондом неуставной деятельности.

Представитель Навального Вячеслав Гимади в суде заявил, что Минюст не предоставил ни одного грубого нарушения, которое могло стать основанием для ликвидации фонда.

Он зачитал указанный в законе перечень тяжких и неустранимых нарушений, которые приводят к ликвидации организаций, и ни одно из них не совпало с названными Минюстом. "Все замечания носят устранимый характер", - заявил Гимади.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков заявил, что суд "совершенно ожидаемо удовлетворил абсурдный иск Минюста".

"У нас есть 30 дней на обжалование, пока продолжаем работать как работали", - сообщил он в Twitter.

3 января Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, признавшего верным решение ЦИК, не позволяющее ему участвовать в выборах президента.