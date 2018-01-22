Хотите поцеловать башмак короля? Игорь Эйдман

22.01.2018, 20:31

Игорь Эйдман

Россиян призывают поработать статистами на путинской коронации.

Неужели непонятно, что избирателей зовут не на выборы. Россиян призывают поработать статистами на очередной церемонии путинской коронации. Каждый опустивший бюллетень в урну, автоматически приложится губами к королевскому башмаку. Чем больше удастся навербовать таких статистов, тем торжественнее и легитимней будет выглядеть коронация.

Россиян лишили голоса, превратив выборы в квазимонархическую церемонию. Но у нас есть ноги и кулаки. Проголосовать против Путина на выборах невозможно. Наши голоса просто украдут (как делали многократно). Часть из них подсчитают поданными за Путина, часть - за его спойлеров.

У избирателей остается одна возможность выразить свою волю - проголосовать ногами, выйдя на улицы. Реальное голосование пройдет 28-го января и во время других уличных протестов. Только там можно будет проголосовать против Путина и его новой коронации.

Игорь Эйдман, Facebook