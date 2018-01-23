В Гродно мошенник «отжимал» квартиры, а жильцов переселял в глухие села 2 23.01.2018, 12:25

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Виктор Глинда

Следователи продолжают искать пострадавших.

52-летний Виктор Глинда обвиняется в совершении мошенничества, в том числе совершенном в крупном и особо крупном размерах, пишет kp.by.

По данным следствия, он покупал квартиры, дома и земельные участки у людей, ведущих асоциальный образ жизни. Он переоформлял их на подставных лиц, а затем продавал по завышенной стоимости. Интересно, что продавцам недвижимости он денег не давал или давал, но мало. А бывших владельцев переселял в удаленные деревни Гродненского района, либо оставлял их вовсе без жилья.

- Следствие располагает данными о нескольких таких фактах, - сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Ранее Виктор Глинда был судим за мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность, связанные с аналогичными действиями по завладению чужой недвижимостью. Сейчас он находится в изоляторе. Следователи продолжают искать пострадавших.